Marín (Cs) no cree que la reunión de Díaz y Pedro Sánchez traiga algo "nuevo" o "buenas noticias para los andaluces"

Así lo ha manifestado Marín en unas declaraciones difundidas este domingo por Cs en la que el dirigente del partido naranja augura que, "más allá de un encuentro protocolario que es razonable y normal en el ámbito de las relaciones institucionales entre el Gobierno de España y el de una comunidad autónoma", esta cita en la Moncloa no cree que "vaya a traer buenas noticias para el conjunto de los andaluces".

El portavoz de Cs ha apoyado su vaticinio en "manifestaciones" de Pedro Sánchez como la del anuncio de que "no habrá reforma del modelo de financiación" autonómica, o que "flexibilizará el objetivo de déficit para las comunidades autónomas en dos décimas", lo que supondrá que "podríamos endeudarnos en algo más de 350 millones de euros", según ha abundado Marín, que ha apostillado que "eso tampoco es financiación ni aportación de recursos para poder garantizar los servicios básicos esenciales en Andalucía" en materia de sanidad, educación y políticas sociales.

El representante de Cs ha señalado que en la reunión en la Moncloa también podría hablarse de "esa quita de la deuda que hemos defendido que fuera una reestructuración, pero no una quita, porque, si no, se estaría premiando una vez más a los que no cumplen, y castigando a los que sí cumplen".

En la cita en el Palacio de la Moncloa también se podría "hablar de armonización fiscal", según Marín, quien en materia de inversiones dice que no sabe "si tendremos la suerte de que Sánchez nos dé alguna limosna para Andalucía para que nos callemos la boca en los próximos años, pero hasta 2020, como el propio presidente anunció, nada de esto va a ser posible", ha abundado.

El representante de Cs ha aludido también a "la negociación que supongo que tendrá en marcha el Gobierno de España con populistas, separatistas y los que quieren privilegios para poder buscar un techo de gasto que permita poner en marcha la elaboración de unos Presupuestos".

Marín ha vuelto a lamentar que "ninguno de los portavoces de los grupos parlamentarios hayamos podido tener la oportunidad siquiera de darle a la presidenta de la Junta nuestra opinión, nuestro criterio y propuestas para que las tomara en consideración" de cara a esta reunión. En ese sentido, ha señalado que Susana Díaz "se ha ido sola a Madrid, y supongo que vendrá de Madrid sola" también.

Para Marín, la cita en Moncloa llega en un momento "complicado" en el que Pedro Sánchez "se lo está poniendo muy difícil a los andaluces y al PSOE de Andalucía, y no va a aportar nada nuevo que no sepamos por los anuncios que ha hecho ya el presidente del Gobierno y la ministra de Hacienda", María Jesús Montero, según ha concluido.