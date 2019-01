Marín niega una Consejería solo sobre Familia e insiste en que "lo que Vox negocie con PP tendrán que resolverlo ellos"

El líder de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha negado este jueves que se vaya a crear una Consejería que solo tenga competencias en materia de Familia en el futuro gobierno de PP y Cs que lidere Juanma Moreno, y ha insistido en que "lo que Vox haya negociado con el PP tendrán que resolverlo ellos".

Así se ha pronunciado Marín, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento tras reunirse con la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet, también junto al portavoz parlamentario de Cs, Sergio Romero, con motivo de la ronda de consultas a los grupos parlamentarios de cara a la investidura.

En este encuentro, que ha durado una media hora, los representantes de Cs le ha trasladado a Bosquet que no presentará candidato a la Presidencia de la Junta y que los 21 votos de su grupo parlamentario respaldarán la candidatura de Juanma Moreno, en virtud del acuerdo firmado con el PP-A.

Asimismo, y después de que el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, haya acusado a Cs de estar "maniobrando" para que el acuerdo que ayer firmaron con el PP para la investidura de Moreno sea "papel mojado" y, concretamente, no se cree una Consejería de Familia en el nuevo Gobierno autonómico, sino que quede "integrada" en una consejería de Igualdad; Marín ha insistido en están "acostumbrados a que digan muchas cosas y después vemos que tienen que volver a la razón, a la coherencia y a las instituciones".

"Ahora lo que hacemos es llevar a cabo un acuerdo de gobierno entre el PP-A y Cs, con 47 escaños, para poner en marcha un gobierno de cambio y donde hay 90 medidas programáticas, que son las que vamos a cumplir a partir de ese momento", ha sostenido para apuntar que "el acuerdo que Vox tenga con el PP, que lo expliquen ellos".

Asimismo, ha criticado que "dicen una cosa y a los cinco minutos la contraria", mientras ha exigido "respetar el momento y las instituciones" pues ahora, a su juicio, "es el momento de investir al presidente de la Junta y cuando esté hecho, formar el gobierno y aplicar las políticas acordadas entre el PP-A y Cs".

En el caso concreto de la Consejería de Familia, el líder de Cs ha defendido que fue el partido naranja el que planteó al PP-A una Consejería de Políticas Sociales, Igualdad, Conciliación y Familia, un área que "está en el acuerdo de estructura de gobierno desde el primer momento", y que implica que no vaya a existir una Consejería de Familia "independiente".

"Nosotros no estamos negociando con Vox, no sé como explicárselo a Ortega Smith, negociamos con el PP-A un Gobierno y acabamos con esa estructura final en el que PP y Cs asumirán unas competencias", ha concretado Marín .

Asimismo, se ha referido al acuerdo firmado entre el PP y Vox y, tras señalar que lo que pedía Vox el martes ha cambiado mucho en relación a lo que finalmente rubricaron ayer con los 'populares', "que lo hablen entre el PP y Vox" porque Cs "no tiene nada que hablar con Vox de este asunto".

Sobre los futuros apoyos que necesiten las medidas negociadas entre el PP y Cs para salir adelante, Marín se ha mostrado convencido de que, dado la aritmética parlamentaria, "tendremos que hablar con todas las fuerzas" para aprobar cada iniciativa, "y en ese diálogo es en el que se basa la nueva política que Cs practica desde que llegó al Parlamento".

Ante esta situación, ha proseguido el dirigente del partido naranja, "nos tenemos que acostumbrar a hablar dentro de la coherencia y el respeto a las instituciones", toda vez que ha criticado que Vox, con 12 escaños, "planteen que quieren derogar leyes". "Creo que poco a poco irán entendiendo cómo funciona el Parlamento y el Gobierno de la Junta", ha añadido.

En concreto, y sobre la medida que recoge el acuerdo PP-Vox para promover una Ley de Concordia que sustituya a la Ley de Memoria Histórica, Marín ha opinado que presentarán una proposición de ley "y tendrán que buscar 55 votos para sacarlo adelante" pues Cs "no está en esa posición porque no ha firmado ese acuerdo". Y así, ha insistido en que a Cs no le "vinculan" los acuerdos que hayan firmado PP y Vox fuera del que ha cerrado con el PP.

Entiende que el PP presentaría en ese caso una proposición de ley en vez de un proyecto de ley, y vincula esto a la "autonomía y legitimidad" que, a su entender, tienen los grupos parlamentarios para presentar "cuantas iniciativas crean convenientes".

UN GOBIERNO EQUILIBRADO

Preguntado por la estructura definitiva del gobierno de coalición entre el PP-A y Cs, Marín ha dicho que sendos partidos están manteniendo reuniones y que es probable que pueda estar cerrado entre hoy y mañana porque quedan por concluir "cuatro reajustes muy cortitos".

Trabajando sobre once consejerías, ha señalado que debe ser competencia del futuro presidente de la Junta dar a conocer la composición del Ejecutivo, mientras también ha avanzado que el reparto de áreas "va en equilibrio" entre el PP-A y Cs.

"Prácticamente es un gobierno de coalición muy equilibrado", ha indicado para subrayar que estará caracterizado por equilibrio en las competencias y en el presupuesto: "Se ha hilado mucho para que la imagen sea la de un gobierno compartido", ha zanjado sin querer desvelar más detalles del reparto de competencias entre 'populares' y 'naranjas'.