Mariano Rajoy, convencido de que el PP-A alcanzará el Gobierno andaluz en las próxima elecciones autonómicas

Así se ha pronunciado Rajoy en el coloquio posterior a su intervención en la clausura de los actos conmemorativos por el 150 aniversario del nacimiento de Diario de Cádiz en el Oratorio San Felipe Neri de la capital gaditana.

Tras recordar que Javier Arenas obtuvo en las elecciones andaluzas del 2012 un resultado "magnífico" pero que no llegó a gobernar porque otros se pusieron de acuerdo para que no gobernara el que ganó las elecciones, Rajoy ha destacado que el que fuera líder del PP-A "hizo una gran labor y fortaleció mucho al partido", si bien no ha mencionado al actual presidente del PP-A, Juanma Moreno.

Así las cosas, ha recordado que en las últimas elecciones generales el PP-A superó al PSOE-A en Andalucía y que sus aspiraciones ahora pasan por ganar las próximos comicios autonómicos, más en una comunidad que "es la única en la que jamás ha habido un cambio de gobierno".

"Nosotros aspiramos a ganar y tengo la sensación de que en las próximas andaluzas nos va a ir mucho mejor que en otras convocatorias y que podremos alcanzar gobierno", ha sostenido el presidente del Ejecutivo central, que ha considerado que conseguirlo sería "muy positivo, como fue el cambio en la Comunidad Valenciana o en otras regiones".

Entretanto, ha negado que sea contradictorio defender que gobierne la lista más votada pero que en Andalucía el PP no apoyara la investidura de Susana Díaz tras las elecciones del 2015: "Somos partidarios de que gobierne el partido que tenga más votos y apoyos populares, pero eso no quiere decir que haya que votarlo".

De otro lado, y preguntado por las posibilidades de que la diputada nacional del PP y exalcaldesa de Cádiz Teófila Martínez pueda formar parte del Gobierno, Mariano Rajoy ha dicho que no se le ha pasado el tren: "Es una mujer competente, capaz y podía perfectamente formar parte del gobierno".

COMPROMISO DE SU GOBIERNO CON ANDALUCÍA

También sobre Andalucía, en su discurso, ha recalcado el compromiso de su Ejecutivo con la comunidad autónoma y que esto se pone de manifiesto en el proyecto de Presupuesto General del Estado para el 2019, donde se destina un 28 por ciento más que el pasado año.

Del capítulo de inversiones en infraestructuras, Rajoy ha destacado que las cuentas estatales sitúan a Andalucía como la segunda comunidad autónoma en el ranking estatal, "muy por encima media nacional".

O con los fondos destinados a reparar las playas andaluzas tras el último temporal, disponiendo más de 38 millones a arreglar las costas de esta comunidad, unos 20 en Cádiz y más de 10 en Huelva, como ha aprobado el Consejo de Gobierno este mismo viernes.