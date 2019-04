María del Mar Blanco lamenta "el silencio" de Pedro Sánchez "ante las palabras de odio de Bildu"

La secretaria de Igualdad del PP y candidata al Congreso por Madrid, María del Mar Blanco, ha pedido este viernes en Logroño que, el próximo 28 de abril, "los españoles den el máximo respaldo a las políticas del PP y a Pablo Casado porque los españoles y nuestro país no se merece un Gobierno que humille con silencio como ha hecho Pedro Sánchez ante las palabras de odio de Bildu".

María del Mar Blanco se ha referido así a lo que ocurrió ayer en el parlamento vasco "donde volvimos a ver la cara verdadera de lo que han sido, son y serán Bildu y sus acompañantes. Vimos la cara de odio hacia quienes han defendido las libertades y la seguridad de todos los españoles como han sido nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".

Para el PP "lo primero es España y los españoles y nos preocupa y ocupa las libertades y la seguridad de todos". Por ello, tras el episodio de ayer ha querido lanzar "mi apoyo, respaldo y agradecimiento a la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que se han dejado incluso la vida por defender la libertad de España y la de todos los españoles".

María del Mar Blanco se encuentra este viernes en Logroño para participar en un recorrido electoral que le llevará también a las localidades riojanas de Fuenmayor, Navarrete, Villamediana y Lardero. En el acto ha estado acompañada por la alcaldesa de Logroño y candidata al Congreso por La Rioja, Cuca Gamarra, así como por representantes del Congreso y el Senado.

Para Blanco, llegar a Logroño en tiempos pasados "era salir de la amenaza y la coacción con la que vivíamos los constitucionalistas en el País Vasco y respirar aires de libertad y de seguridad. Era venir a casa, sentirnos seguros y arropados y descubrir que no estábamos solos", ha relatado.

"LEY QUE HUMILLA A LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO"

Ante ello, ha continuado, "hoy se me ha helado la sangre al ver cómo el PSOE prestaba su apoyo al Partido Nacionalista Vasco para sacar adelante una ley que humilla a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y he echado en falta palabras de respaldo a la Guardia Civil y Policía Nacional del ministro de Interior. No ha habido ni una sola palabra de apoyo, de respaldo o de rechazo a las palabras de odio del representante de Bildu".

Por todo ello, ha explicado, "España y los españoles no nos merecemos que la política nacional sea dirigida por los amigos de ETA y los terroristas" y espera que, el próximo 28 de abril, "los españoles voten con cabeza a un partido que jamás llegará a acuerdos con el actual gobierno del PSOE y con quienes lo único que han intentado a lo largo del tiempo ha sido romper la unidad de España y acabar con las libertades de todos".

PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

Además, la hermana de Miguel Ángel Blanco ha querido resaltar el apoyo del PP con la Prisión Permanente Revisable. "Una medida no solo respaldada por el PP sino por la inmensa mayoría de los españoles y que amplía la seguridad de todos".

Por ello, ha continuado, "nosotros no solo la defendemos sino que la queremos mantener y ampliar para otros supuestos para que nadie vuelve a poner en peligro la vida de nuestros seres queridos". En este sentido, en referencia al asesinato de Marta del Castillo, ha reconocido "la queremos ampliar para que a todas aquellas personas que cometan un asesinato y oculten un cadáver también se les pueda aplicar la prisión permanente revisable".

"La queremos ampliar con el único objetivo de aumentar nuestros espacios de seguridad y libertad", ha destacado.

Todo porque, desde el PP "creemos en España, en los españoles, en la seguridad de todos" y es necesario que el PP "consiga el mayor respaldo posible para que los que nunca hayan creído en nuestro país y aboguen por la ruptura, haya una alternativa que defienda la unidad de España y los intereses de todos".

"UNIDAD PARA TODOS LOS ESPAÑOLES"

Por su parte, la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha abogado por "la defensa de los derechos y libertades de nuestro país" y por "un concepto de España y de defensa de un modelo territorial de unidad para todos los españoles en el que prime el bloque constitucionalista".

"España la decidimos todos" y el PP "tiene claro que lo primero es nuestro país y los españoles así como la unidad, la igualdad de todos y un modelo de país que se decida entre todos". Ante todo ello, "el PP y Pablo Casado somos un valor seguro para defender los principios cosntitucionalistas y la unidad territorial".

En las próximas elecciones, ha continuado, "tenemos que pensar qué queremos que Pablo Casado sea presidente del Gobierno de España desde un bloque constitucionalista o Sánchez lo siga siendo con los mismos socios de la moción de censura, con BILDU, Otegui, los podemitas y los independentistas de Torra".

"El único valor seguro de los españoles de que su voto y el futuro de España queda en manos de los constitucionalistas es cuando se deposite en aquellos que han demostrado que defendemos a los españoles con todas las armas democráticas y de derecho".