Margarita Robles reclama que Casado pida perdón a Pedro Sánchez por sus acusaciones sobre Bildu

"O retira esas palabras, o el señor Casado no está legitimado para representar a España desde ningún punto de vista, ni para pretender ser presidente del Gobierno", ha aseverado Robles durante una visita al centro de la Agencia Espacial Europea en Cebreros (Ávila), pues considera que "hay temas que son intocables", como el terrorismo, que "no pueden ser objeto de campaña electoral".

La ministra ha criticado que Casado "no había nacido todavía" y "no sabía ni siquiera lo que era ETA" cuando "había muchos militantes socialistas que estaban defendiendo la ley, el ordenamiento jurídico, la paz en Euskadi y lo estaban haciendo con su vida". "Tiene que pedir perdón por lo que ha hecho", ha reiterado al considerar que con esas declaraciones "no ha insultado a Sánchez, sino que está insultando a todos los ciudadanos de bien de este país".