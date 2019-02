Margallo admite que le gustaría volver a ser eurodiputado en Bruselas: "No me voy a retirar nunca de la política"

El exministro de Asuntos Exteriores y Cooperación José Manuel García-Margallo, ha confesado este miércoles que le gustaría regresar al Parlamento Europeo, donde ya trabajó durante 17 años como eurodiputado del PP. "No me voy a retirar nunca de la política", ha manifestado el veterano político, que cumplirá este año 75 años.

En declaraciones a Europa Press, Margallo ha confesado que la política en Europa es "más tranquila" y "menos crispada". "El proyecto europeo me atrae mucho y está en serio riesgo en este momento", ha afirmado, tras hacer hincapié en cuestiones como el 'Brexit' o los movimientos euroescépticos que están creciendo en Europa.

El exministro ha dejado claro que se trata de un "deseo" porque la dirección nacional del PP que dirige Pablo Casado no le ha trasladado nada al respecto. "Sí que me gustaría volver al Parlamento Europeo", ha confesado, para añadir que él no pretende encabezara la candidatura del PP porque es consciente de que debe haber un "relevo generacional".

Eso sí, el exjefe de la Diplomacia española ha afirmado que él no se va a "retirar nunca de la política" y que seguirá dando conferencias o escribiendo sus reflexiones. "Otra cosa es estar en la primera línea de la pelea partidista", ha apostillado.

Margallo se presentó a las primarias del PP el pasado verano y, tras la victoria de Pablo Casado en el Congreso extraordinario del partido --que se impuso en segunda vuelta a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría--, el nuevo presidente del PP le ofreció ocupar la presidencia de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional. Además, forma parte del Comité Ejecutivo del PP.

LO PRIMERO, LAS LISTAS DE LAS GENERALES

La convocatoria de elecciones generales el 28 de abril ha alterado los planes de Casado. Así, fuentes de la dirección nacional del PP han confirmado que ahora están volcados en la elaboración de las listas al Congreso y al Senado y dejan para más adelante la elaboración de la candidatura europea para los comicios del 26 de mayo.

En los comicios de 2014, el PP liderado por Mariano Rajoy ya redujo de 24 a 16 sus escaños en el Parlamento Europeo debido a la irrupción de Podemos, UPyD y Ciudadanos. En las filas del PP no descartan que ahora puedan retroceder hasta 12 o 13 eurodiputados si entra Vox y se traslada el crecimiento de Ciudadanos que recogen las encuestas.

Pese al hermetismo del núcleo de Casado, fuentes del PP han indicado a Europa Press que combinarán experiencia y renovación en la candidatura europea. Desde el PP dan por sentado que repetirá el portavoz del PP en en Bruselas, Esteban González Pons, y el secretario general del PPE, Antonio López-Istúriz. También apuntan al diplomático Francisco Millán, que es cuñado de Mariano Rajoy.

De la misma manera, se prevé la continuidad de la exministra Pilar del Castillo; la empresaria y hermana del exconcejal sevillano asesinado por ETA Teresa Jiménez Becerril; o la exvicepresidenta de Baleares Rosa Estarás, máxime cuando en Europa hay que cumplir el requisito de cuota y al menos tres de cada cinco eurodiputados deben ser mujeres.

La dirección del PP sí se que se encontrará con tres huecos en la lista europea. Son los que dejan Luis de Grandes, Agustín Díaz de Mera y Santiago Fisas, que ya han adelantado su intención de retirarse y no revalidar su escaño en la Eurocámara, según fuentes de la formación.