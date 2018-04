Margallo cree que si él fuera Cifuentes decidiría pensando en el partido, aunque se considerase "inocente"

El exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo ha asegurado que en el caso del máster de Cristina Cifuentes es Mariano Rajoy el que debe decidir, pero cuando se esclarezcan los hechos para actuar con "juicios" y no con "prejuicios". Eso sí, cree que si él estuviera en la misma posición que la presidenta madrileña decidiría pensando en si es "bueno o no para el partido", aunque se considerase "absolutamente inocente".

"Siempre he sido partidario de operar con un juicio y no con un prejuicio", ha declarado Margallo en los pasillos del Congreso, para añadir que ahora hay que ver "cuál de las versiones contradictorias prevalece y cuál es la decisión que toma el partido". A su entender, el PP "tomará siempre la decisión que sea más conveniente para los intereses de los ciudadanos".

CREE QUE DEBE DECIDIR RAJOY

Preguntado quién tomará la decisión sobre este caso, Margallo ha dicho que Cifuentes ha pedido que sea Mariano Rajoy el que la tome. "Y me parece una decisión lo suficientemente grave como para la tome el presidente del partido", ha enfatizado.

El exministro ha insistido en que hay que saber "exactamente lo que ha ocurrido si no se quiere incurrir en una injusticia notoria". "Todo el mundo tiene que entender que no se puede condenar a una persona sin esclarecer antes ni probar antes que se ha cometido una irregularidad. Me parece que eso es la presunción de inocencia y el Estado de Derecho", ha manifestado.

En cuanto a si mantiene la confianza en Cifuentes, Margallo ha señalado que conoce "excesivamente" a la presidenta madrileña porque no ha pertenecido al PP de Madrid. "Ni mantengo ni no mantengo porque no conozco los hechos", ha apostillado.

Preguntado expresamente si él habría dimitido ya si estuviera en la posición de Cifuentes, ha dicho que no le ha ocurrido un caso como éste y que, por lo tanto, no lo había pensado. "Probablemente aunque me hubiese considerado absolutamente inocente, hubiese valorado si eso era bueno o no para el partido", ha aseverado.

CAMACHO: EL PP VA A HACER LO MEJOR PARA TODOS

La diputada del PP y expresidente del partido en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, se ha mostrado convencida que la solución del partido a este caso será la "mejor para todos", tanto para el PP como para Cifuentes. "Estamos hace mucho tiempo escuchado explicaciones y el partido va a hacer lo mejor para todo el partido", ha manifestado.

En cuanto a si ella es partidaria de ir a la moción de censura que ha presentado el PSOE para que Cs se retrate o de que Cifuentes dimita, Sánchez-Camacho se ha limitado a decir que el partido de Albert Rivera se tenía que haber pensado esta "estrategia de la moción de censura". "Las cosas tienen que tener su equilibrio en la vida", ha agregado.

FLORIANO: "PARTIDARIO DE QUE SE ACLARE TODO"

Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Popular, Carlos Floriano, no ha querido pronunciarse sobre su prefiere que Cifuentes dimita o ir a una moción de censura. "Soy partidario de que se aclare todo y que en función de eso se tome una decisión", ha indicado.

En este sentido, se ha mostrado convencido de que las personas que tienen "responsabilidad" sabrán "lo que hay que hacer". "Tenemos que trabajar duro y ser capaces de seguir ofreciendo a madrileños y españoles retos de futuro", ha añadido.

Floriano ha criticado que Cs "siempre" esté en la "táctica de la amenaza", las "exigencias" y "posiciones poco razonables". "Yo soy partidario de que se aclare la situación y pensar que las cosas tienen que tener su salida una vez explicadas", ha manifestado, tras expresar su sorpresa porque todo se centre en el máster y que se estén "juzgado los ERE" y no tenga eco mediático.

Preguntado entonces si cree que se está exagerando con el 'caso Cifuentes', el exresponsable de Organización del PP ha indicado que el recorrido que tiene el asunto del máster "no es comparable con los 850 millones de las arcas públicas que se juzga en el caso de los ERE".