Margallo enmarca en la normalidad que Casado "explique" en Bruselas su posición sobre los Presupuestos de Sánchez

Casado llevará este miércoles a la cumbre del Partido Popular Europeo (PPE), previa al Consejo Europeo de Bruselas, un mensaje "tranquilizador" para dejar claro que estos Presupuestos nacen "muertos" y son una "amenaza" para los ciudadanos, dado que implican "recortes para el futuro". Para el PP, el "tándem" Sánchez-Iglesias "solo traerá paro, recesión y mucho más peligro para la credibilidad internacional de España".

ES "COSTUMBRE"

Preguntado sobre el mensaje de "tranquilidad" que el líder de los 'populares' quiere trasladar a Europa, Margallo ha explicado que es "costumbre" que tanto los líderes de Gobierno como de la oposición de cada Estado miembro informen en Bruselas de sus respectivas posiciones.

"Es absolutamente normal. España forma parte de una unión política cuasi federal y cada uno tiene que exponer las opiniones de su país porque afectan a todos los países del entorno", ha apuntado el exjefe de la diplomacia española.

HACE FALTA UNA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN

Sobre si la intención real de Casado es informar o alarmar, Margallo ha recalcado que lo que hará en todo caso es "explicar" unos Presupuestos de un proyecto político que el PP no comparte porque, a su juicio, en un momento de desaceleración de la economía mundial y en el que la economía española va a crecer menos "no se puede incrementar el gasto sin aumentar los impuestos de una manera o de otra". "No parece lo más razonable", ha comentado.

Margallo ha defendido que ha llegado el momento de proceder a una reforma estructural "a fondo" de la Administración y del sistema tributario "para ajustarse a los objetivos de déficit y atender las obligaciones que se deben atender", como es el caso de las pensiones. "Ya no podemos estirar más la manga, sino que lo que hay que hacer es cambiar el traje", ha concluido.