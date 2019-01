En Marea constituye su coordinadora solo con afines a Villares, que apela a los críticos a tener "lealtad"

Luis Villares, arropado por los miembros de su coordinadora, todos ellos integrantes de su candidatura, ha querido centrar el debate en las prioridades políticas de su segundo mandato, con el "relanzamiento de los espacios de trabajo" y "las mareas sectoriales".

Pero la elección de la coordinadora ha quedado lastrada por la ausencia, como estaba previsto, de representantes del sector de los críticos, que habían presentado una candidatura encabezada por el exdiputado en el Congreso David Bruzos, apoyada por Podemos, Esquerda Unida y Anova, y a los que derrotó la lista de Villares que obtuvo el 60% del apoyo de los inscritos.

En la presentación de la coordinadora este sábado en Santiago de Compostela, Luis Villares ha reconocido que no ha tenido ningún tipo de comunicación por parte de los representantes de los críticos, que ya no acudieron el 29 de diciembre a la constitución del Consello das Mareas, y ha insinuado que "las casi mil personas que votaron" a la lista de Bruzos no lo hicieron "para que no asistieran al Consello", porque se presentaron con un "programa electoral que no incluía abandonar el Consello": "Suponemos que no había un programa oculto", ha sugerido.

En todo caso, tras la reunión sin los críticos --integrados en Podemos, Anova, Esquerda Unida y las mareas que gobiernan A Coruña, Santiago y Ferrol-- ha comprometido "generosidad" y "mano tendida" para incorporar a los representantes de la otra candidatura y ha alertado de que "una llamada a la ruptura sería una llamada al fracaso".

"Nosotros pensamos que ese no es el camino, la gente espera de nosotros trabajo y no espera ruido interno, por tanto, una llamada a acabar con las tentaciones de ruptura", ha concluido.

"LEALTAD Y RESPONSABILIDAD" PARA NO "MALTRATAR" A LOS INSCRITOS

Luis Villares ha insistido en que está "dispuesto" a escuchar las propuestas de los críticos en el marco del Consello y ha instado a no "maltratar" a los inscritos en la formación rupturista.

"La gente puede decidir acudir o no acudir a los sitios, es una cuestión de responsabilidad y de lealtad, con la organización y con los que los votaron, no se pueden despreciar y no se puede maltratar a las personas inscritas haciendo algo ahora que no venía en los propios programas de las candidaturas ausentándose de los órganos de dirección", ha remarcado.

En esta línea, ha aprovechado para poner en valor el "respaldo amplísimo" y "muy plural" obtenido por su candidatura por parte de "espacios políticos en los que sus direcciones y cúpulas decían no estar en esta candidatura", para reiterar que su propuesta es de "puertas abiertas, ventanas abiertas y casa amplia para que coja todo el mundo".

COORDINADORA

La coordinadora de En Marea está integrada por Luís Villares, portavoz, en el cargo de Relaciones Internacionales; Ana Seijas (Ames Novo), en Organización territorial y Municipalismo; Mariló Candedo, en Relaciones interinstitucionales; Moncho Veras, en Comunicación; Elena Cores en Logística, producción y cuidados y Adrián Dios, en Finanzas y Transparencia, y área de juventud.

A continuación, figuran Peque González, en Coordinación de mareas sectoriales; Mónica Díaz, en Relaciones con los movimientos sociales y sindicatos; Xoán Losada, en Organización territorial y municipalismo; Xoán Hermida, en Análisis política y estratégica y Beatriz Gómez en Feminismo.