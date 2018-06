En Marea cree que Iglesias cometió "un lapsus" cuando no mencionó a Galicia entre las naciones del Estado

El portavoz de En Marea, Luís Villares, cree que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, cometió "un lapsus" cuando no mencionó a Galicia --sí lo hizo con Euskadi y Cataluña-- entre las naciones del Estado durante su intervención en el debate de la moción de censura.

Cuestionado sobre este asunto en una rueda de prensa este viernes, Luís Villares ha indicado que dicho "lapsus" cometido por Iglesias fue "subsanado" por el portavoz de En Marea en el Congreso, Miguel Anxo Fernán Vello, que intervino como representante de la confluencia gallega dentro del Grupo Confederal de Unidos Podemos.

Con todo, la no mención de Galicia entre las naciones del Estado ha generado cierto malestar entre las sensibilidades más cercanas al nacionalismo gallego dentro del espacio de En Marea.

Villares ha restado importancia a esta cuestión y ha señalado que "mencionar o no a Galicia no es una cuestión de nacionalismo o no nacionalismo". "Es de proyecto nacional, la nación nos abarca a todos, seamos nacionalistas o no", ha apostillado.

De hecho, la diputada en el Congreso Alexandra Fernández (miembro de Anova) publicó un mensaje en su cuenta de Twitter durante la tarde noche del jueves en el que mostraba su disconformidad con el "discurso de los cuatro principales partidos españoles".

"Después de escuchar el discurso de los cuatro principales partidos españoles queda claro que de esta crisis del modelo territorial todos están de acuerdo en eliminar el reconocimiento de Galicia como nación", publicó Fernández en Twitter.

En relación a este asunto, este jueves, Villares ha indicado que el "grupo parlamentario" de En Marea en el Congreso "tiene portavoz propio" que, dado su carácter rotatorio, ejerce en estos momentos Miguel Anxo Fernán Vello, también de Anova.

CRÍTICAS AL PAPEL DE LOS DIPUTADOS

Entre los cinco representantes con los que cuenta En Marea en las Cortes figuran dos miembros de Podemos --Ángela Rodríguez y Antón Gómez-Reino--, dos de Anova --Alexandra Fernández y Fernán Vello-- y una de Esquerda Unida, Yolanda Díaz.

El papel de los diputados de la confluencia gallega en el Congreso ha sido motivo de críticas de ciertos sectores del rupturismo que creen que su función de representantes del "sujeto político" de Galicia se diluye en la estrategia global de Unidos Podemos, fruto de la unión de Podemos e Izquierda Unida.

El histórico dirigente nacionalista y referente de Anova, Xosé Manuel Beiras, alzó la voz hace dos meses para reclamar "lealtad" al proyecto a aquellos que fueron elegidos como representantes de En Marea y cargó contra el propio Pablo Iglesias.

Durante su intervención en el plenario que En Marea celebró a mediados de marzo, Beiras aseguró que el líder de Podemos "está tratando mejor" a los diputados de Compromís que optaron por irse al grupo mixto que a los representantes de En Marea que "por lealtad" a las "alianzas" para las elecciones de junio de 2016 decidieron integrarse en el grupo confederal de Unidos Podemos al haberle sido negada la posibilidad de formar uno propio.