En Marea califica la elección de Casado como la victoria de "la versión más rancia, autoritaria y eurófoba" del PP

En declaraciones a los medios en Pontevedra durante la celebración de la Escuela de Verano de En Marea, el portavoz rupturista también ha criticado que "el PP que viene está orgulloso de su pasado, de la corrupción de la Gürtel y del caso Campeón en Galicia, y de enchufar a sus amigos y parientes".

Además, para Villares supone una "mala noticia para Galicia porque fue un PP que recortó el autogobierno", ha añadido, para luego acusar a esa línea del partido de "negar las condiciones de mejora de la calidad de vida de nuestro país".

Luís Villares ha recordado que Pablo Casado se ha mostrado partidario de "suprimir el Acuerdo de Schengen", que el PPdeG ha ratificado a la Valedora do Pobo tras el "nombramiento por enchufe de la hermana del portavoz parlamentario" de los populares, y "por tanto, esto es la conciliación de la línea del PP", ha reiterado.

Asimismo, el magistrado lucense ha arremetido contra "un PP que con Casado está más orgulloso que nunca de los recortes, del sufrimiento de la población y la precaridad laboral".

FEIJÓO

Sobre la repercusión a nivel autonómico del nuevo escenario que se abre en el PP, Villares ha advertido que si el presidente del PPdeG y titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo "se sitúa del lado de Casado, vamos a ver a un Feijóo extremista, despreciando los derechos sociales, reivindicando los recortes y la corrupción".

No obstante, el portavoz de En Marea ha asegurado que "el tiempo político para Núñez Feijóo está acabado", recordando que "renunció" a la candidatura para suceder a Mariano Rajoy "por la vergüenzas que tuviera ocultas" a pesar de que "hay trenes que solo pasan una vez por la puerta".

Pese a que el presidente del PPdeG no se haya posicionado claramente a favor de ninguno de los dos candidatos finales- -si bien dirigentes populares como el vicepresidente de la Xunta y presidente provincial de Pontevedra, Alfonso Rueda, había optado por Pablo Casado--, "que ahora Feijóo se situase del lado ganador", según Villares, significaría que apoya "la versión más rancia y autoritaria del PP, y eso les va a situar fuera de la centralidad social", ha recalcado.

"La actitud del PP siempre ha sido lesiva y ruinosa para Galicia", ha reprochado el portavoz de En Marea, recordando que aún con "la única mayoría absoluta dentro del Estado español en una comunidad autónoma", Galicia ha soportado "el ninguneo completo a nivel político, de infraestructuras e inversiones".

REPERCUSIÓN SOCIAL

Villares ha afirmado que "la ciudadanía no va por donde Feijóoo y Casado quieren ir", por lo que ha augurado que "les van a dar la espalda porque la gente quiere ampliación de derechos sociales y no restricciones, vivir mejor y no vivir peor". Por ello, el portavoz de En Marea espera que las demás fuerzas políticas recojan "ese descontento".

Aunque se ha mostrado "indiferente" sobre el resultado de la votación en el Congreso Nacional del PP entre las candidaturas de Pablo Casado y Sáenz de Santamaría, ya que "en la oposición serían igual de divertidos los dos"; Luis Villares ha lamentado la "radicalización" del discurso de los populares con Casado al frente.

"Estando en la antípodas del PP, preferíamos a un PP europeísta, que no eurófobo; un PP que esté a favor de recuperar derechos sociales, que no de consolidar recortes". Así, ha atribuido al nuevo presidente de los populares "propuestas de recortar los derechos de las mujeres" y de suponer "un retroceso y sesgo ideológico ya no conservador, sino totalitario".