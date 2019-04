Marcos de Quinto no aclara si cogerá baja de paternidad pero dice que no hará "alardes" ni llevará al bebé al Congreso

En declaraciones a laSexta, recogidas por Europa Press, el exvicepresidente de Coca-Cola ha dicho que cuando nazca la que será su primera hija con la soprano Angélica de la Riva, estará "absolutamente involucrado en el cuidado" de su bebé.

"Pero no voy a hacer alardes, no voy a hacer de esto un circo. Probablemente no me lleve a mi niña recién nacida al Congreso para que le tomen fotografías", ha manifestado.

En 2016, la diputada de Podemos Carolina Bescansa sorprendió llevándose a su bebé de cinco meses a la sesión constitutiva del Congreso, algo que su partido explicó como un gesto simbólico por "todas las mujeres que tienen que poder conciliar la vida familiar y laboral".

"VOY A ESTAR DONDE ESPAÑA ME NECESITA"

Cuando le han preguntado si disfrutará del permiso de paternidad como ha hecho el líder de Podemos, Pablo Iglesias --que ha estado tres meses en casa cuidando de sus mellizos, los cuales nacieron prematuramente--, De Quinto ha contestado en primer lugar que él fue "padre soltero" durante una época de su vida en la cual crió solo a uno de sus hijos mayores. "Sé exactamente lo que es cuidar a un niño", ha afirmado.

Dicho esto, ha añadido: "Si soy necesario, afortunadamente tanto mi mujer como yo vamos a poder tener ayuda. Yo voy a estar donde España en estos momentos me necesita y no voy a utilizar una paternidad para hacer alardes de cara a nadie porque no tengo que demostrar nada con nadie".