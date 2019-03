Marcos de Quinto (Cs) afirma que la banca ha sufrido "ataques inmerecidos" pero es "imprescindible" para el país

El exvicepresidente ejecutivo de Coca-Cola y 'número dos' de Ciudadanos en la lista al Congreso por Madrid, Marcos de Quinto, ha afirmado este jueves que la banca ha sido objeto de "ataques inmerecidos" y que es necesario mejorar su reputación porque es un sector "imprescindible" para el país.

"Creo que la banca no tiene la reputación que debería tener y que ha sufrido ataques inmerecidos", ha declarado De Quinto en un coloquio sobre "La voz del CEO en la reputación corporativa", organizado por Reputation Institute, Thinking Heads y Corporate Excellence.

Según ha indicado, "todo el mundo se queja" de los bancos y "les achacan un montón de problemas", pero "una banca bien gestionada es absolutamente necesaria para sacar adelante un país". Si el sector quiere solucionar esos problemas de reputación, considera que debería "comunicar mucho mejor", para así explicar adecuadamente la función que desarrolla.

Asimismo, De Quinto ha defendido que la mejor política de responsabilidad social corporativa que puede tener una empresa es "estar bien dirigida y tener éxito", porque la empresa que logra eso "paga sus impuestos, paga salarios dignos y refuerza los conocimientos de sus empleados".

En cuanto al director ejecutivo, considera que "lo primero es hacer su trabajo bien y cumplir con sus obligaciones legales en los países donde opera", y "eso en sí mismo ya tiene un valor".

"CADA VEZ ES MÁS DIFÍCIL ENGAÑAR A LA GENTE"

Por otro lado, y hablando siempre en el contexto de la reputación de las empresas, el que fuera el máximo responsable del marketing mundial de The Coca-Cola Company ha destacado la importancia de la "autenticidad" de aquellas personas que tienen la responsabilidad de representar a una compañía.

"Que lo que digas sea algo que realmente sientas", porque "hacer discursos es superfácil, pero sentirlo de verdad y dar la cara por ello es mucho más complicado", ha manifestado, añadiendo que "afortunadamente, cada vez es más difícil engañar a la gente".

Respecto a los responsables de comunicación de las empresas, ha señalado que "siempre han estado un poco de apagafuegos" y más "en modo crisis" que diseñando e implementando una estrategia de comunicación proactiva.

"Pero he cambiado de trabajo recientemente y me río de las crisis de las empresas. En una semana he tenido más que todas las que he tenido en 36 años", ha bromeado, en referencia a las informaciones periodísticas sobre algunas opiniones que expresó antes de incorporarse a las candidaturas de Ciudadanos para las próximas elecciones generales.

Aunque no ha querido hablar de política, De Quinto ha aprovechado un momento dado para criticar, también en tono jocoso, al presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la Moncloa, Pedro Sánchez.

Cuando la consejera directora general de Tecnologías de la Información de Indra, Cristina Ruiz, ha dicho que algunas personas no buscan solo un trabajo remunerado en la empresa, sino "un proyecto profesional y vital", el exdirectivo ha añadido: "Como Sánchez".