Marcel Mauri (Òmnium) critica la división del independentismo y pide consenso ante "la represión"

El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha criticado la división de los partidos independentistas por ser una falta de respeto hacia la ciudadanía y ha considerado imprescindible el consenso ante "la represión".

Lo ha dicho este domingo durante el concurso de Castells celebrado en el Tarraco Arena Plaça de Tarragona, donde ha insistido en la necesidad de que haya objetivos compartidos y amplios que permitan avanzar ante esta situación "de represión".

"Es inaceptable lo que ha pasado estos días en el Parlament", ha lamentado Mauri, en referencia a la división escenificada entre JxCat y ERC a la hora resolver la situación de los diputados afectados por la suspensión del Tribunal Supremo (TS).

He reclamado no repetir los sucedido en estos últimos días, ya que, ha defendido, no contribuye a nada más allá del desánimo y el desconcierto de la ciudadanía: "Pedimos que todo el mundo hable claro, ponga sus estrategias encima de la mesa, sin esconder que ahora hay de diferentes".

En referencia Òmnium Cultural, Mauri ha explicado que no les corresponde decir cuál es la hoja de ruta que hace falta seguir, sino contribuir a generar consensos en el soberanismo que les permitan avanzar.

Mauri también ha lamentado que el presidente de la entidad, Jordi Cuixart, no pueda estar este año en la jornada 'castellera' por culpa de una "prisión injusta y vergonzosa".