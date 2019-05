Política

Maragall reprocha a Colau solidarizarse con los presos pero "no hacer nada" para liberarlos

El candidato de ERC a la Alcaldía de Barcelona, Ernest Maragall, ha reprochado este miércoles a la alcaldesa y candidata a la reelección, Ada Colau, solidarizarse con los políticos soberanistas presos pero "no hacer nada" para liberarlos, y ha pedido que no use la ciudad para jugar a la equidistancia.