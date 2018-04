Manuel Valls confirma que Ciudadanos le ha ofrecido ser candidato por Barcelona

El exprimer ministro francés Manuel Valls ha asegurado este viernes que estudia una hipotética participación en las elecciones municipales de Barcelona, ciudad en la que nació: "Me lo voy a pensar".



Preguntado en una entrevista de TVE recogida por Europa Press por si ha recibido una oferta para ser el candidato de Cs a la Alcaldía de la capital catalana, ha explicado que opina públicamente contra la independencia de Catalunya porque cree que es un tema muy importante para Europa y que le gustaría poder seguir haciéndolo "de una forma u otra".

"Me he metido en este debate porque soy nacido en Barcelona, hijo de catalán, y porque también quiero dar a Catalunya y a España mis orígenes", ha explicado Valls, que se presentó a las elecciones primarias del Partido Socialista francés para las presidenciales de 2017 pero no resultó elegido candidato.





La extradicción de Puigdemont "se va a hacer"

El político francés ha asegurado que hay presos políticos en países como Venezuela, pero no en las democracias europeas, por lo que ha vaticinado que la extradición del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont a España desde Alemania "se va a hacer".

"España es un estado democrático de derecho con una Constitución de las más democráticas que existen en el mundo, pero no hay posibilidad para Catalunya de salir de España", ha aseverado.

Asimismo, ha equiparado el nacionalismo con la guerra y ha loado la democracia española: "La gente olvida lo que ha sido la historia de los últimos 40 años, el papel de la monarquía y la transición".