Ex primer ministro francés Manuel Valls avisa de que "deshacer España" es "deshacer Europa"

En una entrevista en la televisión francesa BFMTV, recogida por Europa Press, Valls ha avisado de que si se independizase Cataluña "mañana vendría el País Vasco, después el País Vasco francés, el Norte de Italia y después la guerra". "Llevamos 70 años de paz y se nos olvida lo esencial", ha remachado.

El ex primer ministro ha recalcado que no hablaba como hijo de catalán ni como nacido en Barcelona --porque él se siente "profundamente francés" aunque "orgulloso" de sus orígenes y su "diversidad"-- sino como "europeo".

Y, en ese contexto, cree que los líderes europeos deberían "hablar de lo que pasa en España pero no para ser intermediarios sino para decir que esto no es posible" y llamar al respeto a la Constitución española, que es "una de las más democráticos".

Así, aunque ha reconocido que las imágenes de la policía desalojando a la gente de los centros de votación "son espantosas y se vuelven contra el Gobierno central", su papel en este momento "es decir que España es un país democrático, amigo y vecino y su Constitución debe ser respetada". Y, en la misma línea, avisar a los secesionistas de que si Cataluña se independiza no estará en la UE.

Valls también ha relatado que "Cataluña tiene una autonomía grande", de un nivel que en Francia ni se contempla, y que es respetada por el Gobierno central. Y ha destacado que en Cataluña "todo el mundo habla catalán", que es "enseñado primero en las escuelas, y el español al mismo nivel que el inglés o el francés en la mayoría" de ellas.

A su modo de ver, la fuerza de España es contar con "regiones grandes como Cataluña o el País Vasco y la fuerza de Cataluña y el País Vasco es estar en un viejo Estado nación de Europa, que no hay muchos".

Por su parte, la responsable de Asuntos Europeos del Gobierno francés, Nathalie Loiseau, ha insistido este viernes en que el referéndum del 1-O fue "un acontecimiento que va contra la constitución española, que ha sido decidido de manera unilateral y sobre el cual no ha habido control democrático".

Loiseau ha dicho en France Info ha dicho que una declaración de independencia será contraria a la Constitución española y que "España es una gran democracia". También ha señalado que en el Derecho Internacional existe el derecho de autodeterminación, pero "no se aplica a estas iniciativas unilaterales".

"ES UNA SITUACIÓN QUE NO VA A ARREGLAR FRANCIA"

Según ha dicho, Francia "no echará leña al fuego". "No vamos a hacer nada ni a decir nada que pueda complicar una situación que nosotros no vamos a arreglar como franceses, en lugar de los españoles", ha remachado, añadiendo: "No tenemos una varita mágica o somos más inteligentes que ellos".

Loiseau ha dejado claro que solo el presidente catalán quiere una mediación, no el Gobierno central, y para que haya una mediación "las dos partes tienen que estar de acuerdo, y no es el caso. En su opinión, lo que se puede hacer es llamar al diálogo entre todas las fuerzas políticas españolas, pero ese diálogo ya se ha iniciado.