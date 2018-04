Política

Manuel Valls: La Justicia alemana debe entregar a Puigdemont

El ex primer ministro francés Manuel Valls considera que la Justicia alemana no puede adoptar otra decisión que no sea entregar a España al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont para que sea juzgado.