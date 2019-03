El escritor Manuel Rivas y otras 28 personas se "autoinculpan" de los delitos de los que se acusan a los Jordis

"Es en defensa y solidaridad con los Jordis pero sobre todo es en defensa de la democracia", han asegurado en un manifiesto que han leído cinco de los componentes --Manuel Rivas, Ovidio Bustillo, Amparo Grolimund, Víctor Sampedro y Santiago Alba Rico-- en nombre de todos los firmantes. Aunque han expresado que no comparten "el ideario" de los acusados, sí han considerado que "se está penalizando el derecho de pensar distinto y el derecho de manifestarse"; dos derechos que "pertenecen" a la ciudadanía y que es "preciso defender".

Después del pasado 11 de febrero, cuando se inició el juicio del 'procés' y de escuchar las acusaciones a los Jordis, los "insumisos" han explicado que ha llegado el momento "de retomar la voz" ante "una clase política que enjuicia a otra". Así, los impulsores de las denuncias pretenden que con esta "autoinculpación" se modifique la concepción de "lo que es y lo que no es justo".

Sin embargo, han insistido en que el pensamiento ideológico de los Jordis "no defiende una idea cercana" a la que tienen los autoinculpados, pero han resaltado que a pesar de ello hay que "desobedecer ante lo que no es justo". "Se enjuician derechos como el de manifestación, el de reunión, el de asociación o el derecho a no estar de acuerdo y a defender políticas que los gobiernos se niegan, siquiera, a discutir", han especificado.

Por todos los derechos nombrados que están siendo, desde su punto de vista, enjuiciados en el 'procés', han solicitado que si la Justicia "desea depurar responsabilidades penales por el ejercicio de derechos fundamentales" se valore "la apertura de una causa penal" contra todos los que se han autoinculpado en este manifiesto.

Con las denuncias interpuestas este martes, también han querido recordar a los ciudadanos que tienen "el derecho a decir no" y que la insumisión "no sólo es una respuesta a las leyes injustas sino que, a lo largo de la historia, ha obtenido logros insospechados". Así, han animado a "viejos compañeros y a nuevos insumisos" a participar en la autoinculpación colectiva o a "emplear esta herramienta para solidarizarse con otros presos encausados por el 'procés' o la 'Ley Mordaza'".

Los 29 ciudadanos que han presentado la autodenuncia son el profesor de la UPV Rafael Ajangiz; el primer objetor insumiso al franquismo en 1971 Pepe Beunza; el escritor Santiago Alba Rico; el profesor de la UCM Carlos Fernández-Liria; el escrito Alfonso Cervera González; el químico Luis González Reyes; la escritoria Belén Gopegui; la activista Amparo Groliumnd;la profesora de la UNED María Sagrario Herrero López; el catedrático emérito de la UPV Pedro Ibarra; el periodista Guillem Martínez; el actor y director Aitor Merino; el profesor de la UCLM, Pedro Oliver Olmo; la editora Carolina del Olmo García; el periodista Xosé Manuel Pereiro; el profesor de la UCM César Rendueles Martínez de Llano; el profesor de la UAM, ensayista y poeta Jorge Riechman; el escritor Manuel Rivas; el antimilitarista Ignasi Ripoll Llorens; el profesor emérito de la UCM Tomás Rodríguez; el catedrático de la URJC Víctor Sampedro; el biólogo Francisco Segura Castro; el escritor Suso de Toro; el activista Montserrat Torruella Ventura; el pforsor de la UV, poeta y música Rafael Xambó; el escritor Iban Zaldua; el catedrático d ela UPV Ramón Zallo; el objetor de Can Serra Ovidio Bustillo; y el maestro Francesc Porret Brossa.