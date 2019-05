Manuel Cruz dice que se analizará "con mucho cuidado" la suspensión de Romeva en el Senado

El presidente del Senado, Manuel Cruz, ha señalado que en el caso del senador de ERC Raül Romeva "se debe analizar con mucho cuidado" si debe ser suspendido de sus funciones, tal y como ha planteado el Tribunal Supremo a las Cortes.

En una entrevista este jueves en Ser Catalunya recogida por Europa Press, ha dicho que el procedimiento que llevará a cabo el Senado "será muy parecido al que hará el Congreso", que pasa por pedir información a los letrados de la Cámara antes de tomar una decisión.

Preguntado por la fórmulas utilizadas por los políticos presos para prometer sus cargos como diputados en el Congreso, ha dicho que le pareció "muy triste" que no fueran audibles a causa del ruido realizado por otros diputados.

Ha lamentado que supone "no ya la negación de la democracia, sino de la convivencia", ya que va más allá de no aceptar las palabras del otro y supone no querer ni escucharlas, ha dicho.

Sin embargo, ha celebrado que la sesión del Senado fue "mucho más tranquila", y ha resaltado que espera que sea la señal del talante que impere en la Cámara Alta.

Sobre si ha recriminado al senador Rafael Hernando (PP) que interrumpiera a Romeva mientras este prometía el cargo, ha dicho que no ha tenido ocasión de pedirle explicaciones: "Si me encuentro con él, lo haré".