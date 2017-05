Malestar en la CUP por núcleo duro de JxSí que fija la estrategia del referéndum

La CUP, formación que garantiza la mayoría parlamentaria a la coalición Junts pel Sí, ha transmitido su malestar al PDeCAT y a ERC por la creación de un mecanismo de coordinación para fijar la estrategia hacia un referéndum sobre la independencia, un núcleo del que no forman parte los cuperos.

Así lo han confirmado a Efe fuentes de la formación anticapitalista, después de que el pasado viernes trascendiese de fuentes de la coalición que gobierna Cataluña que este núcleo duro se estableció hace ya casi tres semanas, cuando el Govern en pleno quiso zanjar sus tensiones internas con la firma solemne de un compromiso colectivo por el referéndum.

Pero más allá de ese documento también se acordó crear un gabinete de coordinación estratégica para garantizar la unidad de acción en los meses que vienen, liderado por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente del Govern,Oriol Junqueras.

A estas reuniones discretas, que han llegado a celebrarse más de una vez por semana, se han ido incorporando caras nuevas que no estaban en el núcleo inicial.

En estas sesiones de coordinación impulsadas por Puigdemont y Junqueras han participado -en función de la disponibilidad de sus agendas- pesos pesados de PDeCAT y ERC, como el expresident Artur Mas, las dos responsables de las direcciones de los respectivos partidos -Marta Pascal y Marta Rovira-, diputados de primera fila de Junts pel Sí -por ejemplo, Lluís Llach-, exconsellers del Govern -entre ellos los republicanos Joan Puigcercós y Xavier Vendrell- y representantes de las entidades soberanistas.

Una de las figuras clave para comandar la estrategia comunicativa de cara a la fase decisiva hacia el referéndum que prevé convocar el Govern es David Madí, antigua mano derecha de Mas en CDC.

Desde el principio, según las diversas fuentes consultadas, los participantes en estas reuniones tuvieron que comprometerse a mantenerlas en secreto y negar, en público y en privado, su existencia, admitiendo tan solo la celebración de numerosos encuentros "a todos los niveles" y presionando para evitar cualquier filtración que vaya más allá.

Antes de crearse este mecanismo de coordinación ya se celebraban encuentros, más esporádicos, entre Puigdemont, Junqueras -o alguien de su entorno- y representantes de la CUP, la ANC y Òmnium Cultural, así como, de vez en cuando, también Jordi Turull y Marta Rovira,tándem que dirige el grupo parlamentario de Junts pel Sí.

Puigdemont, paralelamente, venía manteniendo asimismo contactos con Madí, Puigcercós y Vendrell, según las fuentes consultadas.

La CUP -con cuyos responsables Puigdemont mantiene una interlocución directa- no participa en las reuniones del nuevo núcleo duro, ya que, según fuentes de la coalición en el gobierno, se trata de un mecanismo de coordinación de los dos partidos que integran el ejecutivo catalán.

No obstante, los cuperos ya han trasladado al PDeCAT y a ERC su malestar por no estar informados de este grupo coordinador.

El propio portavoz del secretariado nacional de la CUP, Quim Arrufat, dijo anoche en una conferencia que su formación desconoce sus funciones y componentes, "pero algunos nombres aparecidos en la prensa generan más desconfianza que nada".

Reclamó, en este sentido, una mayor transparencia a la hora de informar, porque "no se puede actuar desde el miedo y la desconfianza" y, recogiendo una propuesta de la ANC, abogó por la creación de un "órgano de coordinación" en el que esté el Govern, todos los partidos soberanistas, incluidos los comunes, y las principales entidades de la sociedad civil catalana.

Por su parte, el expresidente de ERC Joan Puigcercós ha indicado hoy en Catalunya Ràdio: "A mí me parece bien que se organice una especie de Estado Mayor, pero yo creo que si formara parte de él lo sabría, es decir, lo mínimo es que yo lo supiera, y no me consta".

"Ahora bien, dicho esto, si a mí ERC me pide ir a una cena, yo mi consejo se lo daré siempre, y si me piden que haga algo también lo haré, puesto que sigo siendo militante de Esquerra", ha añadido Puigcercós, antes de puntualizar que "si participas en dos cenas y esto luego lo convertimos en un Estado Mayor, pues no vamos bien".

Fuentes de la Generalitat remarcan que, en cualquier caso, más allá del papel que puedan tener los diferentes protagonistas del proceso soberanista, "quien lidera y pilota" los preparativos del referéndum "es el Govern, con su presidente y su vicepresidente al frente".