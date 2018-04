Maixabel Lasa cree "una barbaridad" la distinción que ETA hace de las víctimas

Lasa se ha referido, de esta forma, al comunicado hecho público por ETA, en el que la banda terrorista hace mención a que ha provocado también víctimas que no tenían "una participación directa en el conflicto", y, en este sentido, señala que su actuación "ha perjudicado a ciudadanos sin responsabilidad alguna".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, la también ex directora de la oficina de atención a las víctimas del terrorismo ha afirmado que el comunicado de ETA "es una de las cosas que se esperaba de ellos". "No habíamos oído de la boca de ETA decir nada parecido y, en ese momento, se puede ver que es una cosa positiva", ha señalado.

No obstante, ha advertido que en el texto "hay muchos peros" como "la distinción que hace entre los daños colaterales, entre otras cosas", porque "lamenta y pide a los familiares el perdón pero hace distinción entre unas víctimas y otras". "Me parece una barbaridad", ha censurado.

Además, critica su afirmación de que "no se puede volver atrás porque el pasado, lo acaecido en todos estos años no tiene vuelta atrás". Por otra parte, considera que "no se ve claro en el comunicado que ellos son los causantes de ese dolor y ese daño".

"Les cuesta demasiado decir que en realidad ETA ni tenía que haber existido nunca, que fue un error, lo que hicieron estuvo mal y por eso reconocen el daño causado ¿Esas cosas es tan difícil decirlas así, de forma clarita para que lo podamos entender todos, los tontos también?", ha preguntado. Por ello, ha asegurado que "esperaba algo más de ellos" aunque "es lo que hay".

En su opinión, habrá que esperar a que "el relato que se vaya a escribir cumpla con las expectativas, que cuente todo lo que sucedió y cómo sucedió". "Espero que se tenga en cuenta la opinión de las víctimas y de quienes hemos sufrido estos años", ha censurado.

Lasa considera que, además, ETA "debería hacer una autocrítica política" porque la banda "y los que le acompañaban en su trayectoria, hay muchísima gente muy responsable de lo que ha sucedido en este país". "No solo los que mataban y llevaban las armas, sino los intelectuales que había alrededor de toda esa trama, y eso yo no lo he visto tan claro", ha añadido.

DISOLUCIÓN

La viuda de Jáuregui cree, además, que la desaparición de ETA "está siendo muy larga" y, ante su disolución, ha afirmado que "se está dando demasiado bombo y platillo a esto". "Lo deberían hacer de forma más normal porque, en realidad, ETA lo que le ha hecho a este país es lo peor que le podía hacer, y no sé si lo quiere celebrar o qué", ha apuntado.

En este sentido, le ha recordado que "sobre sus espaldas tiene los ochocientos y pico muertos que ha ocasionado y la cantidad de personas extorsionadas, secuestradas, los que han tenido que vivir con escolta durante tantos años". "¿De eso se van a vanagloriar? Lo que deberían hacer es todo lo contrario. Ser más discretos y sin darle tanto bombo y platillo", ha concluido.