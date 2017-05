Maillo recuerda que Mas también testificó en su día por videoconferencia

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha recordado hoy ante las críticas a su partido por pedir que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declare por videoconferencia como testigo en el juicio del "caso Gürtel", que el expresidente de la Generalitat Artur Mas también usó este método.

En los pasillos del Congreso, el dirigente del PP ha subrayado que "existen casos similares" sobre declaraciones judiciales de máximas autoridades, y ha citado expresamente a Mas, quien testificó por videoconferencia en abril de 2014 en el juicio de la Audiencia Nacional contra 19 acusados del asedio al Parlament de 2011.

"Se utiliza este sistema, que garantiza el derecho de las partes a preguntar y garantiza un juicio con normalidad", ha apuntado Martínez-Maillo al defender el formato requerido por su partido.

Además, el coordinador general del PP ha invocado razones "de orden público y seguridad" para justificar que Rajoy no acuda en persona al tribunal ya que "al ser una figura tan importante", ha aseverado, "parece que es lo más razonable".

También ha invocado otras razones, como la "agenda del presidente", invocada en el escrito presentado ayer por el abogado del Partido Popular al tribunal encargado de juzgar la trama Gürtel.

En cualquier caso, ha apuntado que será el tribunal el que tome la decisión sobre la forma en que testificará el presidente dentro de un proceso que, ha recordado, se refiere a la financiación de dos campañas electorales del PP en 2003 en Pozuelo y Majadahonda (Madrid) en las cuales "Rajoy no tenía nada que ver porque no tenía responsabilidades sobre esas campañas electorales".

Ha insistido Maillo en que desde el PP "no tenemos nada que ocultar" y "evidentemente nada que colaborar" porque el jefe del Gobierno "no tiene información, porque no era la persona que llevaba esas campañas electorales".