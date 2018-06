Maillo rechaza que el PP tenga que "reinventarse" y dice que hasta ahora no les ha ido mal con un candidato único

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha asegurado que son "surrealistas" las manifestaciones que apuntan a que el PP tiene que "reinventarse" o "empezar de nuevo" cuando, según ha recalcado, ha ganado las últimas tres elecciones generales. Aunque se ha mostrado partidario de una única candidatura ante el congreso extraordinario que se celebrará los días 20 y 21 de julio para elegir al sucesor de Mariano Rajoy, ha dicho que no pasa "absolutamente nada" si hay más candidatos y hay que votar.

"Hasta ahora no nos ha ido mal con un candidato único, no nos ha ido demasiado mal", ha declarado Maillo en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, un día después de que la Junta Directiva Nacional del partido haya convocado ese cónclave extraordinario para elegir nuevo líder del PP. Según ha añadido, lo que quiere la dirección del partido es que al final de este proceso "haya unidad".

El dirigente del PP ha subrayado que no es "más democrático" el proceso porque haya dos o tres candidatos que compitan por la sucesión y ha explicado que los Estatutos del PP recogen un sistema de doble vuelta (primero votan los afiliados que se inscriban y luego los compromisarios) para elegir al presidente de la formación. Según ha agregado, los afiliados van a poder votar pero al final "la decisión última es de los compromisarios". "No son primarias al uso", ha puntualizado.

Maillo ha rechazado que vaya a haber crisis interna en el PP con este congreso extraordinario porque en el PP son todos "muy sensatos". "Me gustaría que hubiera una candidatura unitaria, pero si no la hay, a votar y no pasa absolutamente nada", ha abundado, para avisar de que no se puede decir si hay un único candidato que ya no hay democracia interna

"SE ESTÁN DICIENDO COSAS SURREALISTAS"

Ante el proceso congresual que ha abierto el PP, Maillo ha asegurado que "se están diciendo unas cosas surrealistas". "Ni el PP tiene que reinventarse ni el PP tiene que empezar de nuevo. Se dice cada cosa sorprendente", ha enfatizado, para recordar las últimas victorias electorales de la formación. "Por supuesto que hay que mejorar pero el debate de las ideas ya se produjo en el último congreso, de febrero del 2017", ha apostillado.

En este sentido, ha señalado que éste es un congreso "extraordinario y urgente" para elegir al nuevo líder del PP pero no es un cónclave "al uso" con ponencias como sucede en los congresos ordinarios. "Un congreso para elegir al líder del PP, que lógicamente tendrá su forma de hacer las cosas, su equipo, tendrá que integrar también, tendrá sus propias ideas... pero en el planteamiento ideológico que tiene un partido de centro-derecha", ha resaltado.

Maillo ha subrayado que ese debate que se ha abierto -encabezado por dirigentes como el senador balear José Ramón Bauzá-- sobre "más liberal o menos liberal" quedó atrás porque no hay ponencias en el congreso de julio. "Tenemos una responsabilidad porque estamos eligiendo al próximo presidente del Gobierno de España", ha proclamado.

Ante las candidaturas que aparecen en las quinielas, como Alberto Núñez Feijóo, Soraya Sáenz de Santamaría o María Dolores de Cospedal, Maillo ha señalado que son personas con "muchísima capacidad" y "cualquiera de ellos puede dar el paso". Sin embargo, ha dicho que no saben si esas personas u "otras" se postularán porque "solo se necesitan 100 avales para presentarse como candidato".

Ante la nueva organización de la bancada del PP, dado que los que fueron ministros de Rajoy dejarán de ocupar el banco azul, Maillo ha señalado que eso forma parte de la "nueva situación" y que todos tendrán que estar "un paso más arriba" en el hemiciclo. "Eso es así y no pasa nada", para pedir no quedarse en la "anécdota" porque "no hay que darle mayor importancia". "Quedará para la foto", ha apostillado.

"VUELVE EL BIPARTIDISMO A CUATRO"

Maillo ha señalado que no cuestiona la legitimidad de Pedro Sánchez para ser presidente del Gobierno pero ha subrayado que el PP va a recordar que no ha pasado por las urnas y que cuenta con el apoyo de los independentistas. Se trata, ha dicho, de un Gobierno "más efectista y de escaparate que de eficacia". "Quizá lo que ha hecho es un lifting a sí mismo, uno más. Lo importante es ocultar la verdad, que es que no ganó las elecciones", ha enfatizado.

Finalmente, el coordinador general del PP ha destacado que Ciudadanos ha quedado "desdibujado". "Vuelve el bipartidismo a cuatro" y ha responsabilizado al partido de Albert Rivera de haber comenzado todo este proceso que ha desalojado al PP del Gobierno por una moción de censura.