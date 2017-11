Maillo abre la precampaña con ataques a Cs: "El PP sabe gobernar, algo que algunos no han hecho nunca"

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha abierto este martes la precampaña para las elecciones catalanas del 21 de diciembre marcando distancias con Ciudadanos, una formación que, según ha recalcado, no tiene experiencia de gobierno a diferencia del Partido Popular. Además, ha señalado que la alternativa constitucionalista "tiene que pasar por el PP", que se presentará a los comicios como un partido "útil", que ha "frustrado" los planes independentistas.

Así se ha pronunciado en un desayuno informativo organizado por el Fórum Europa, que ha presentado la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y que ha contado con la asistencia de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y los vicesecretarios del PP Javier Arenas, Pablo Casado, Andrea Levy y Javier Maroto, entre otros.

Maillo ha dicho que esos comicios del 21 de diciembre deben servir para "recuperar la convivencia", "acabar con las mentiras" y "devolver la dignidad a Cataluña". Según ha añadido, serán unas elecciones "con urnas de verdad y no con urnas del 'todo a cien'", que ofrecerán todas las "garantías" democráticas.

Tras reconocer que se trata de unas elecciones "importantes" que tienen una dimensión nacional "evidente", ha dicho que el Partido Popular va a tener un "protagonismo especial" antes y después de 21 de diciembre porque se trata del partido "más perseguido por el independentismo". "Nos han tratado de demonizar porque somos el partido más incómodo para el independentismo", ha apostillado.

Según Maillo, ha sido el Gobierno de Mariano Rajoy con su aplicación "moderada, pausada y prudente" del artículo 155 de la Constitución el que ha "frustrado los planes independentistas", si bien ha reconocido que para ello ha contado con la "ayuda" del PSOE y de la formación que lidera Albert Rivera.

EL PP, UN "PARTIDO ÚTIL"

A renglón seguido, ha destacado que el PP es un partido que cuenta con "experiencia de Gobierno". "Hemos demostrado que sabemos gobernar, algo que todavía algunos no han testado nunca. Eso es importante, algunos no han testado nunca. Nosotros sí", ha dicho, en alusión a Ciudadanos. Es mas, ha agregado que "no es lo mismo tener opiniones que tomar decisiones".

Maillo ha indicado que su formación va a ser un "partido útil" y ha subrayado que la "alternativa constitucionalista en Cataluña pasa por el PP". "Y digo más, va a tener como vértice al PP porque somos parte de la solución como hemos sido en el resto de España. Seremos con el apoyo de los ciudadanos el eje de la solución también en Cataluña", ha enfatizado.

Asimismo, ha adelantado otro de los mensajes de campaña del partido al recalcar que el PP "siempre ha estado a las duras y las maduras" y han sabido hacer frente "al desafío secesionistas". "Somos previsibles y cumplimos lo que se espera de nosotros", ha apostillado.

"NORMALIDAD" CON EL 155

El coordinador general del PP ha puesto en valor la normalidad con la que se está aplicando el artículo 155 en Cataluña y ha recordado que el propio acuerdo señala que ese proceso debe finalizar con un nuevo Gobierno de la Generalitat. "Nos alegra de que el Gobierno esté recuperando la normalidad y la aplicación de las leyes en Cataluña", ha manifestado.

Es más, ha dicho que Rajoy ha conseguido "unir a los demócratas" tomando una decisión "difícil" en el momento "oportuno" y "cargado de razones". "Nadie cuestionaba ya la aplicación de ese artículo, de manera sensata, razonable y no invasiva. Y eso es un aval de Mariano Rajoy porque se ha hecho con una gran eficacia y ahí están los resultados", ha concluido.