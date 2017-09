Política

Maillo dice que el desafío independentista fracasará y Arenas, que no renuncian a ninguna medida

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha aseverado este viernes que el desafío independentista en Cataluña "va a fracasar y lo saben" y "no va a haber un referéndum ilegal en España porque la soberanía nacional no se trocea". Además, ha indicado que los independentistas están "en la dialéctica de la provocación" pero nadie quiere firmar resoluciones: "Aquí no firma nadie por si acaso, van a buscar voluntarios para ver quién firma".