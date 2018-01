Maillo ve "imprescindible" que Cataluña esté presente en el nuevo modelo de financiación autonómica

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha asegurado que es "imprescindible" que Cataluña esté presente en el nuevo modelo de financiación autonómica, ya que, según ha dicho, no pueden pasar a un escenario en el que no tengan en cuenta "a todos los gobiernos autonómicos". Además, ha advertido de que el nuevo Gobierno catalán tendría "muy difícil" explicar a los catalanes por qué no participa en esa vía de diálogo que se abre para mejorar la financiación.

En una entrevista concedida con Europa Press, Maillo ha indicado que el Gobierno quiere consensuar el nuevo modelo de financiación y que no se repita "el error" del 2009, cuando el Ejecutivo liderado por José Luis Rodríguez Zapatero negoció el sistema de financiación solo "con una parte".

Al ser preguntado si es posible un modelo de financiación autonómica si Cataluña no participa, ha recalcado que "es imprescindible que Cataluña esté presente en el modelo". "No podemos volver a repetir el error de 2009, que consistió en lo contrario, un modelo de financiación solo negociándolo con una parte. Pero tampoco podemos pasar a otro escenario en el que no tengamos en cuenta a todos los gobiernos autonómicos, incluido Cataluña", ha asegurado.

Ante la posibilidad de que se forme un Gobierno independentista y no quiera participar en esa negociación, Maillo ha señalado que eso "será un problema", pero ha recordado que Cataluña "no son solo los independentistas" sino que también hay una parte de la sociedad que no lo es. "Tendrán muy difícil explicar a la sociedad catalana que hay una vía de dialogo para mejorar la financiación y que no quieren participar", ha avisado.

El coordinador general del PP ha explicado que su objetivo es sacar adelante un nuevo sistema de financiación. "No vamos a ponernos en el escenario del bloqueo, sino del dialogo. Podrán no asistir a algunas reuniones, pero no creo que se nieguen a hablar para mejorar el sistema. Ese escenario es ahora impensable", ha añadido.

VE OPCIONES DE SACAR LOS PRESUPUESTOS

En cuanto al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, el coordinador general del PP ha afirmado que son "moderadamente optimistas" en relación con la posibilidad de que salgan adelante esas cuentas públicas. "Hay opciones de sacarlo", ha señalado, al ser preguntado qué voluntad percibe en los nacionalistas vascos.

"Con el PNV creo que llegaremos a acuerdos, igual que con los socios canarios", ha dicho, para agregar que a partir de la constitución de un nuevo Gobierno en Cataluña el artículo 155 "ya no estará vigente". Así, ha dicho que, con un Govern que "respete las leyes, como hace el PNV en Euskadi", los nacionalistas vascos lo "entienda" y "a partir de ahí se pueda abrir un periodo de negociación".

El pasado jueves, Mariano Rajoy se reunió en el Palacio de la Moncloa con Albert Rivera para hablar de las negociaciones para aprobar la financiación autonómica y las cuentas públicas, aparte de la situación abierta en Cataluña. El jefe del Ejecutivo seguirá este mes de enero con esos contactos y, en el caso de los PGE, dará prioridad a las formaciones con las que sacó los de 2017, esto es, Cs, PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias.

Al preguntar a Maillo si Cs ha encarecido el precio de su apoyo a los PGE tras su éxito en Cataluña, ha respondido que aún no se ha entrado en el "detalle concreto". "De todas maneras no hace falta ni subir ni bajar, tenemos un acuerdo de investidura y nosotros tenemos voluntad de cumplirlo", ha agregado, para añadir que pueden tener "discrepancias" con Cs en "muchos temas" pero que "lo importante es dar estabilidad al Gobierno de España". "Espero que Cs mantenga ese compromiso", ha proclamado.

Ante el hecho de que Ciudadanos reivindique ahora equiparar el sueldo de la Policía y la Guardia Civil, Maillo ha asegurado que "curiosamente ésa no fue una de sus exigencias en el pacto de investidura". A su juicio, esto de "ir donde sopla el viento tiene sus problemas y contradicciones".

Así, ha subrayado que la equiparación salarial es "un compromiso del Gobierno" y no figura en el pacto de investidura que sellaron en agosto de 2016 porque Ciudadanos "no lo pidió". "Ahora lo piden y no hace falta que lo pidan, tenemos ese compromiso y lo estamos negociando con los sindicatos", ha dicho.

LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

El coordinador general del PP ha dicho que "un país que no está en permanente reforma no es posible" y ha agregado que la tarea del Gobierno de Rajoy es "continuar con las reformas". "Coincidimos con el Rey en que debemos estar en permanente movimiento. El PP no es un partido inmovilista, queremos reformar, pero con responsabilidad y con el acuerdo de todos", ha afirmado, en alusión a las palabras que pronunció Felipe VI en su discurso de Nochebuena.

En cuanto a si cree que detrás de esas palabras del Rey hay una invitación a emprender la reforma constitucional, Maillo ha recordado que hay partidos como Podemos que pretenden "ir a la contra" y buscan convocar un referéndum si hay una reforma constitucional "que "no le guste". "Y ése también es un planteamiento que todos debemos tener en cuenta. Por tanto, las reformas que sean con sentido común, sabiendo qué se quiere hacer y con acuerdo, porque no podemos introducir inestabilidad, hay que dar certezas", ha dicho.

El coordinador general del PP ha indicado que de momento se ha creado una comisión para el análisis y evolución del sistema territorial, "no para la reforma de la Constitución". "Ya veremos si da para eso o no. Ahí, el PP está. Ciudadanos ha ido a remolque. Pero para hacer una reforma constitucional tenemos que tener acuerdo, consenso y saber para qué es", ha concluido.