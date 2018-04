Maillo dice que lo importante son las urnas, no las encuestas, y presume de la gestión del PP: "En eso somos imbatibles"

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha asegurado este miércoles que el PP es una formación de una "gran solidez" y ha recalcado que lo importante son los votos en las urnas y no lo que dicen ahora las encuestas, en alusión al ascenso de Ciudadanos. Dicho esto, ha puesto en valor la gestión del Gobierno del PP en defensa de los intereses de los ciudadanos. "En eso somos imbatibles", ha exclamado.

Así se ha pronunciado Maillo en un acto en Cartagena (Murcia) con simpatizantes y afiliados del PP de la región, en el que ha estado acompañado por el presidente de la comunidad, Fernando López-Miras, al que ha visto "con muchas ganas" y "tirón" después de "momentos difíciles" como el que se vivió el partido hace poco más un año con el relevo de Pedro Antonio Sánchez.

El 'número tres' del PP ha puesto en valor las siglas del partido y la "experiencia de la gestión y el saber hacer" del Partido Popular, un "partido de gobierno". "Otros no sabemos todavía lo que son porque no han hecho nada y no han demostrado nada. Opinar sí, expresarse mucho, pero decidir nada", ha señalado, en referencia implícita al partido de Albert Rivera.

En este sentido, ha dicho que hay "algunos" que parece que "no se examinan nunca" porque "vienen aprobados de casa, son magníficos y nunca han roto un plato". "Evidentemente nunca se han equivocado. Nosotros sí, pero en el balance global hemos acertado, en la región de Murcia y en España", ha resaltado.

Es más, ha señalado que "intentan ser como el PP" pero lo que hacen "es hacer una cosa y la contraria" porque depende "del día y de la hora" su posición. "Su criterio es en función de dónde sople el viento y nosotros tememos claros nuestros principios y nuestros valores", ha aseverado.

"NO GOBERNAR POR LA PUERTA DE ATRÁS"

Maillo ha subrayado que el PP "nunca pretende gobernar por la puerta de atrás" y ha añadido que los socialistas buscan ahora que en la Comunidad de Madrid gobierne Ángel Gabilondo (PSOE). Tras recordar que fue el Partido Popular el que ganó en las urnas en 2015, ha afirmado que tienen la "legitimidad" para "formar un Gobierno y seguir" con las políticas de su formación.

El dirigente 'popular' ha asegurado que a su partido no le falta "ilusión" y ha añadido que ahora tienen una "gran tarea por delante" y "muchas cosas por hacer" como presentar candidatos en toda España. Según ha añadido, si hacen las cosas bien, los ciudadanos "sabrán valorarlo" porque al final lo que decide el voto es una "opinión global sobre la actividad o la actuación de un partido o de un Gobierno". "Y en eso somos imbatibles como partido que siempre defiende los intereses de todos los ciudadanos y de España. En eso no nos gana nadie", ha proclamado.

Finalmente, se ha mostrado optimista ante la posibilidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 y ha atacado al líder del PSOE, Pedro Sánchez, por instalarse en el "no es no" solo porque lo presenta un Gobierno del PP. A su entender cuando un partido está instalado en la "ambigüedad" no es de "fiar".