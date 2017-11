Maillo: "Lo que está haciendo el señor Puigdemont es internacionalizar el ridículo"

El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, ha asegurado este martes que lo que está haciendo el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont es "internacionalizar el ridículo" ya que, según ha dicho, "es evidente que está en Bélgica para tratar de sustraerse a la acción de la Justicia" pero al final "tendrá que responder por sus actos".

Así se ha pronunciado Maillo en un desayuno informativo organizado por Fórum Europa que ha presentado la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, y al que han asistido la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y los vicesecretarios del PP Javier Arenas, Pablo Casado, Andrea Levy y Javier Maroto, entre otros.

Maillo ha insistido en que Puigdemont está inmerso en "una estrategia de defensa para eludir la acción de la Justicia" pero ha avisado que no le va a "servir de nada". "No hay urnas que exoneren de responsabilidad los comportamientos ilegales. No hay urnas que exoneren de responsabilidad a quien ha cometido un delito", ha avisado.

El dirigente del PP ha señalado que algunos ahora están apelando a la democracia de las urnas para "tapar" sus propios comportamientos pero ha subrayado que cuando se infringen las leyes se está "atacando" la propia democracia. Según ha añadido, la legitimidad que dan las urnas "se pierde" al incumplir las leyes.

¿VIVEN LOS CIUDADANOS MEJOR O PEOR?

El 'número tres' del PP ha destacado la normalidad con la que se está aplicando el 155 en Cataluña y ha subrayado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha conseguido "unir a los demócratas" y ha "frustrado" los planes de los independentistas.

Y ante las elecciones del 21 de diciembre, Maillo ha dicho que la alternativa constitucionalista pasa por el Partido Popular y ha agregado que la pregunta que deben hacerse los catalanes ante esa votación es si viven mejor o después de la "pesadilla" del proceso independentista.

