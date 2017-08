Maíllo optará a la reelección como coordinador general de IULV-CA en la XXI Asamblea que se celebrará en octubre

El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, optará a la reelección en el cargo en la XXI Asamblea que la federación de izquierdas celebrará los días 7 y 8 de octubre.

Según han indicado a Europa Press fuentes de la dirección de IULV-CA, Maíllo quiere encabezar una lista a la coordinadora andaluza que esté compuesta por mujeres y hombres de toda la pluralidad y sensibilidades que forman parte de la formación.

Su objetivo es elaborar una lista que consolide la renovación iniciada en la etapa anterior y un mayor rejuvenecimiento para una IU fuerte y activista. Para ello, Maíllo está en contacto con los ocho coordinadores provinciales a quienes ha mostrado su disposición para seguir al frente en esta nueva etapa y de quienes ha recogido opiniones y propuestas.

Estas mismas fuentes han señalado que, aunque Maíllo ha optado por agotar el tiempo para confirmar su disposición a continuar, lo hace convencido y con "mucha ilusión y fuerza física y emocional". El coordinador de IULV-CA considera que vivimos en un momento en el que se hace necesaria "una dirección segura y que arroje certidumbres ante los procesos de confluencia que se van a abrir en nuestra tierra".

A la misma vez, desde el equipo de dirección de Maíllo señalan que se trata de una nueva etapa de ilusión, en la que IU Andalucía es pata fundamental del proceso de unidad de cara a las próximas elecciones, procesos que requieren de la máxima cohesión interna.

Estas mismas fuentes consideran que además de ser el "mejor parlamentario andaluz", Maíllo es ampliamente reconocido en los sectores a los que IU dirige su actividad política, situándose como uno de los políticos mejor valorados. Además, destacan que es la persona en IU "capaz de desatar el mayor consenso para dirigir la organización".

El objetivo de Maíllo será en primer lugar conformar un equipo de dirección que consolide la renovación emprendida en este periodo anterior. En segundo lugar, avanzar hacia una IU movimiento político y social, dejando de lado las dinámicas de partido político, cuestiones que se visibilizarán tanto en la composición de los órganos de coordinación como en las personas que ostenten las diferentes responsabilidades.

Y en tercer lugar, seguir avanzando en la eliminación de la deuda de IU Andalucía, toda vez que la política de radical contención de gasto emprendida por la dirección actual ha conseguido que, en cuatro años, se haya saldado la mitad de la deuda existente y el pago de la totalidad de la deuda contraída con Hacienda y Seguridad Social, según precisan las fuentes.

MESES DE INTENSA REFLEXIÓN

Maíllo, que accedió a la coordinación general de IULV-CA en junio de 2013 dando el relevo a Diego Valderas, --quien estuvo en el cargo durante 13 años--, pretende asumir su segundo mandato, una decisión que ha tomado tras meses de intensa reflexión y tras haber superado un cáncer.

El líder de IULV-CA fue elegido hace algo más de cuatro años con el 83,80 por ciento de los votos a favor y ninguno en contra. El 16,19 por ciento restante fueron abstenciones correspondientes a los representantes de la candidatura 'crítica' que lideró la concejal de Carmona (Sevilla) Encarnación Milla.

Maíllo dejó la Dirección General de Administración Local, dependiente de la Vicepresidencia de la Junta ostentada por Diego Valderas en el gobierno de coalición PSOE-IU para optar a ser coordinador general de IULV-CA, contando con el respaldo de su antecesor y siendo todo un desconocido, como él mismo aseguró públicamente.

Casi dos años después de asumir el liderazgo de IULV-CA, la ruptura unilateral del acuerdo de gobierno por parte del PSOE-A llevó a unas elecciones autonómicas en marzo de 2015, las primeras en las que Maíllo concurrió como candidato a la Presidencia de la Junta. En estos comicios, la federación de izquierdas redujo de 12 a 5 el número de diputados en la Cámara andaluza.

De cara a la celebración de la próxima Asamblea Andaluza de IULV-CA, no se ha anunciado hasta el momento ninguna candidatura no oficial, aunque no se descarta que el sector 'critico' que ha presentado un documento político para su debate en la Asamblea, titulado 'Una IULV-CA fuerte y autónoma para cambiar Andalucía', pueda hacerlo.

Dicho documento está respaldado por el que fuera secretario de Organización de IULV-CA bajo la coordinación general en Andalucía de Diego Valderas y exviceconsejero, José Luis Pérez Tapias, el exparlamentario autonómico Ignacio García, y otros excargos como Juana Caballero, Antonio Roldán y Juan Félix Camacho.

PROCESO ASAMBLEARIO

El Consejo Andaluz de IULV-CA puso fecha el pasado mes de marzo a la XXI Asamblea de la federación andaluza de IU, que se celebrará los días 7 y 8 de octubre, y que el coordinador general de IULV-CA espera que sea "un proceso movilizador".

Para Antonio Maíllo, este proceso asambleario "debe ser un proceso movilizador, hacia dentro y fuera de la organización con el que nos preparamos para ser parte esencial de un proyecto de cambio para Andalucía".

Asimismo, dos semanas antes, los días 23 y 24 de septiembre deberán celebrarse las ocho asambleas provinciales. El 4 de septiembre es el plazo tope para presentar las candidaturas, según el calendario aprobado para desarrollar dicho cónclave.