Maillo anuncia que en 2018 prevén designar al candidato del PP a la Alcaldía de Madrid y a otras grandes ciudades

Asegura que a Rajoy "le han matado muchas veces" pero es el "principal aval y garantía del PP de cara al futuro".

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha asegurado que este 2018 será el año de la "preparación" de las elecciones autonómicas y municipales que se celebrarán en la primavera del año siguiente y, con ese objetivo, designarán a candidatos en grandes ciudades, como el cabeza de lista del partido a la Acaldía de Madrid. Según ha señalado, este proceso se prevé adelantar en aquellas plazas en las que "haya que cambiar o poner una cara nueva" para afrontar esos comicios, que ha calificado de "vitales".

"No voy a concretar ningún sitio exactamente, pero evidentemente igual que en Madrid en otros sitios nuestro horizonte es el año 2018", ha declarado Maillo en una entrevista con Europa Press, en la que ha subrayado que es "muy probable" que este año se conozca quién será el número uno del PP al Ayuntamiento de Madrid.

En este momento, el grupo municipal del PP en Madrid está liderado por José Luis Martínez Almeida tras la dimisión de Esperanza Aguirre el pasado mes de abril después de la detención e ingreso en prisión por la 'operación Lezo' de Ignacio González, su mano derecha en los últimos años y su vicepresidente cuando gobernó la Comunidad de Madrid.

En los últimos meses, dos personas suenan con fuerza en las quinielas: el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, y el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado. Ambos ejercen labores de portavocía en dos ámbitos diferentes, el primero en el Ejecutivo y el segundo como portavoz del partido.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, admitió en una reciente entrevista que el candidato al Ayuntamiento de Madrid lo decidirá la dirección nacional y Mariano Rajoy, pero confía en que el presidente del Gobierno le consultará. En su opinión, Casado "sería un buen candidato" pero en el PP hay "algunos candidatos y candidatas que también podrían ser buenos".

CANDIDATOS EN OTRAS GRANDES CAPITALES

A un año y medio de las municipales y autonómicas y después de ver el avance de Ciudadanos en Cataluña, el PP se va a volcar en la preparación de esos comicios. El coordinador general del PP ha señalado a Europa Press que van a tratar de "buscar a los mejores" candidatos, aunque ha admitido que "en muchos sitios" ya cuentan con "los mejores". En esa tarea, ha precisado que empezarán por aquellos territorios que tienen "más población".

Eso sí, ha reconocido que la situación hoy "no es la misma que la de hace cuatro años" cuando su partido gobernaba en casi todos los sitios" y "repetían la mayoría de los candidatos". Según ha agregado, tras las elecciones de 2015 "la situación ha cambiado completamente" y tienen que "analizar cada caso concreto a ver si es necesario adelantar esos procesos".

"Pero va a ser un análisis individual de cada sitio y donde haya que cambiar o poner una cara nueva se valorará si se tiene que hacer en el ultimo momento o se tiene que hacer con tiempo. Yo creo que debemos hacerlo con cierto tiempo. El año 2018 va a ser en general el año de las candidaturas", ha afirmado, par añadir que "evidentemente igual que en Madrid en otros sitios" el "horizonte" del partido es el año 2018.

VE "VITALES" LAS ELECCIONES DE 2019

Al ser preguntado si esas elecciones de 2019 serán un test para medir la fortaleza de Rajoy, Maillo ha asegurado que al presidente del Gobierno "lo han matado muchas veces". "Él ha expresado que tiene fuerza y capacidad para presentarse. En el contexto que tenemos ahora mismo el principal aval y garantía del PP de cara a futuro es Mariano Rajoy. Es lo que piensa la mayoría del PP", ha apostillado.

El también responsable de Organización y Electoral del PP ha señalado que los municipales y autonómicas son unas elecciones "muy importantes". "Son vitales. Ahora tenemos que centrarnos en la elección de los candidatos. Si las cosas las hacemos bien, el PP va a tener un magnífico resultado", ha manifestado.

El PP sufrió un retroceso electoral en 2015, ya que dejó de gobernar en una quincena de capitales de provincia. Además, en muchas de ellas fue clave la actuación de Cs para seguir en el poder -dando apoyo a los 'populares' o absteniéndose-- como ocurre en Granada, Málaga, Logroño, León, Burgos, Almería, Albacete, Cáceres, Salamanca o Santander. El partido naranja también da apoyo a los gobiernos del PP en Murcia, Castilla y León, Madrid o La Rioja.

"VENDER" LA ECONOMÍA, QUE "VA BIEN"

El coordinador general del PP ha dicho que ahora hay que "trabajar" y "tener iniciativa política". Aunque"la economía no es todo", ha subrayado que es "lo más importante" porque los ciudadanos les votaron para "sacar a España de la crisis" y "desde la estabilidad y las reformas, dar rumbo a un país que estaba sin él".

"Ésa es una de nuestras señas de identidad, junto con la de la unidad de España y la igualdad de todos los españoles. Cómo no vamos a vender la economía si esta siendo uno de los grandes logros. Todo el mundo te dice que la economía va bien, que los únicos nubarrones son el tema catalán", ha exclamado.

Como ya hizo Rajoy ante el Comité Ejecutivo del PP, ha defendido no extrapolar el resultado de las elecciones catalanas a nivel nacional. "Las catalanas fueron unas elecciones muy extraordinarias y extrapolarlas a nivel nacional es pura ciencia ficción. Los ciudadanos saben distinguir que votan en cada momento. Rivales son todos pero seguimos siendo el partido mayoritario de España", ha aseverado.

En este sentido, ha subrayado que el PP sigue siendo "muy atractivo" para el conjunto de los españoles y ha recomendado no "dejarse llevar por el momento", "tener un poco de pausa y tranquilidad", así como "ver las cosas en perspectiva". "Somos el partido del gobierno de España y todavía nos queda año y medio para las municipales y autonómicas. Algunos con su intento de extrapolar las cosas pueden morir de éxito", ha afirmado.

Ante las declaraciones del exministro José Manuel García Margallo pidiendo a Rajoy cambiar de jugadoras o jugadores para que el agua no llegue al propio presidente tras el revés electoral en Cataluña, Maillo ha dicho que no sabía "a quién se refería exactamente" y ha recordado que el jefe del Ejecutivo ya ha dejado "bien claro" que no va a haber cambio de gobierno.

"Margallo da su opinión y el presidente es el único con capacidad de quitar y poner gobiernos. Lo demás todo es opinable. El señor Margallo sabe que el Gobierno se cambió hace un año porque él formaba parte del él", ha concluido el 'número tres' del Partido Popular.