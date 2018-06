Maillo ve "lo más deseable" que sea un sólo candidato el que llegue al Congreso Extraordinario del PP en julio

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, ha destacado que es "muy importante que las cosas se hagan bien" porque la persona que salga de ese congreso "va a ser el próximo presidente del Gobierno de España y en muy poco tiempo" y por eso, debe ser alguien "que esté dispuesto a integrar", que "aglutine sensibilidades" y "si tiene buen cartel electoral, mejor".

"Si en este tiempo que se abre encontramos a ese hombre o mujer pues muchísimo mejor. Uno o una sería lo más deseable pero los procesos electorales están para esto y si son más pues no pasa nada", ha asegurado, para incidir en que si no se encuentra a esa persona "no pasa nada". "Si hay que votar, tampoco es un drama", ha añadido.

Para Maillo, un periodo de congreso "siempre es un problema en todos los ámbitos políticos porque supone elegir" y en este caso, es "entre amigos". Declina pronunciarse sobre posibles candidatos y dice que la lista es más larga de la que recogen las 'quinielas periodísticas' porque en el PP "hay un gran banquillo". "Lo que espero es que salgamos unidos de ese congreso", ha apostillado.

El coordinador General del PP, que ha descartado postularse como candidato y ha asegurado que "no tiene ninguna predilección" por los que sí podrían hacerlo, no se muestra favorable a una candidatura que integre a varias personas porque dice que si bien el partido es "muy descentralizado en las decisiones de los territorios, es muy centralista en el liderazgo".

"Hay que elegir a la persona y a partir de ahí, tiene que integrar y en esa integración tienen que estar muchas personas que llevan mucho en el PP y que tienen mucho que aportar y que son gente reconocible. El PP no se inventa con este congreso, lleva muchos años y hay mucha gente que tiene que estar", ha añadido.

Tampoco se ha planteado que en caso de haber más de un candidato, se celebrasen debates entre ellos. En su opinión, lo ideal es "que no se tuviera que dar lugar a esta situación". "Si alguno lo desea y quiere hacerlo, vale, pero a mi me costaría verlo", ha apostillado.