Política

http://www.teinteresa.es/politica/Maillo-asegura-PP-confrontacion-importan_0_1877812405.html

Maíllo asegura que el vídeo del PP no es de confrontación e importan más los hechos

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha asegurado que el vídeo publicado por su partido que denuncia la "hispanofobia" en Cataluña "no es un vídeo de confrontación" y no deja de ser una "hipérbole de la realidad", además de subrayar que "lo importante no son los vídeos sino los hechos".