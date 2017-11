Maíllo avisa de que la alternativa constitucionalista en Cataluña debe pasar por el PP

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha advertido hoy de que la alternativa constitucionalista en Cataluña "tiene que pasar por el PP" y debe tener como "vértice" a este partido.

En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Maíllo ha acusado al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont de estar "internacionalizando el delito" cometido e "internacionalizando el ridículo" y no el conflicto, como dice él, porque no existe tal conflicto.

La estancia de Puigdemont en Bruselas "avergüenza profundamente a todos" porque se ha ido al "corazón de Europa", cuando no se puede pertenecer a Europa si no se respetan las libertades, y lo ha hecho sólo para "sustraerse de la acción de la justicia", pero "no va a servirle de nada", ha señalado.

Además de advertir de que Puigdemont deberá responder ante la justicia "por sus actos" y "no por sus ideas", el número tres del PP ha valorado la intervención "moderada y pausada" del Gobierno con la aplicación de las medidas al amparo del 155 de la Constitución.

Y ha subrayado que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha conseguido "unir a los demócratas" con esta decisión.

Ante las elecciones autonómicas catalanas, Maíllo ha asegurado que el PP se presentará como un partido "útil", y como el que "ha frustrado los planes independentistas", aunque haya contado también con el apoyo de otras formaciones políticas.

Por eso ha insistido en que la alternativa constitucionalista en Cataluña "pasa por el PP" y debe "tener como vértice el PP".

"Somos parte de la solución como lo hemos sido en el resto de España, y seremos el eje de la solución también en Cataluña", ha dicho Maíllo, quien en este punto ha insistido en poner en valor que el PP tiene experiencia de Gobierno y eso también es un aval ante los comicios.

Esta cita con las urnas, ha apostillado, debe ser una "oportunidad para acabar con la confrontación y recuperar la normalidad" y ha de servir para "acabar con las mentiras" del independentismo, "unir lo que nunca se debió separar" y "devolver la dignidad a Cataluña".

Fernando Martínez-Maíllo ha lamentado, en cualquier caso, "cuánto tiempo perdido" y "cuántas energías consumidas" ha provocado el "procés".

"Prometieron un procés lleno de bondades y han acabado con varios procesos judiciales", ha dicho el dirigente popular, quien también ha denunciado que esta "juerga" se haya sufragado "con dinero público".

Además, ante los comicios, ha advertido de que "no hay urnas que conviertan en verdad lo que es mentira, ni que exoneren de responsabilidad los comportamientos ilegales".

El coordinador general del PP ha arremetido en varias ocasiones contra Carles Puigdemont, al que ha acusado de tener "miedo al diálogo sincero" porque es consciente que si lo practica "sale la verdad", y "el independentismo tiene un miedo pavoroso a la verdad".

También ha recordado que pese a su estrategia de "eludir" la justicia, Puigdemont tendrá que responder ante los tribunales españoles y tendrá que comparecer "de verdad" ante los jueces de este país para dar cuenta de los delitos cometidos.

Espera que en ese momento Puigdemont y los suyos sean "igual de valientes" que lo fueron para la declaración unilateral de independencia, o "más" que cuando votaron en secreto en el Parlament admitiendo así "la ilegalidad" de lo que estaban haciendo.

Durante esta conferencia, Fernando Martínez-Maíllo ha prometido que la posición del PP en la comisión del Congreso que debatirá el modelo territorial es "constructiva".

El PP, ha dicho, tiene que estar "presente en cualquier reforma de la Constitución, si es que se produce" porque es el partido del Gobierno y no se puede quedar al margen de este debate.

Además, ha subrayado que su partido ha demostrado una gran capacidad de diálogo en este año de gobierno tras la segunda investidura de Mariano Rajoy.

"La agenda de diálogo y negociación de este gobierno es la más ambiciosa desde la transición española", ha sentenciado Maíllo.