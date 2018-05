Maillo avisa a Torra que aunque sea un "títere" de Puigdemont asumirá la responsabilidad si hay una ilegalidad

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha asegurado este viernes que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, es un "títere" en manos de su antecesor, Carles Puigdemont, pero ha avisado que ahora es la persona que asume la responsabilidad política y de gestión ante cualquier ilegalidad. Además, ha dicho que el Gobierno "no pintaba nada" en esa toma de posesión y ha admitido que la posibilidad de poder impugnar ese acto "son remotas".

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Maillo ha indicado que la toma de posesión fue un "esperpento desde el comienzo al final" y ha justificado la ausencia del Gobierno porque no se le puede "imponer" la representación que debe tener en ese acto. "El Gobierno no pintaba nada en esa toma de posesión en esas condiciones", ha enfatizado, para añadir que "hizo muy bien en no acudir".

Maillo, que ha dicho desconocer qué cargos eran los que la Generalitat no quería que estuvieran en ese acto de toma de posesión, ha indicado que "lo más importante" es que la persona que entra a presidir una comunidad tiene que hacer un acto que "dignifique" la institución", algo que, a su juicio, no ocurrió este jueves. "El acto degradó la propia institución y eso no es positivo. No nos sentimos representados en un acto de esa naturaleza", ha agregado.

REGULAR MEJOR LA TOMA DE POSESIÓN

El 'número tres' del PP ha reconocido que la posibilidad de impugnar esa toma de posesión es "muy complicada" porque ya hay sentencias del Tribunal Supremo haciendo "interpretaciones muy laxas" sobre esos actos, "más como un acto formal que como un acto puramente jurídico". "Tal y como está ahora, la posibilidad de impugnar cualquier toma de posesión son remotas", ha dicho, si bien se ha mostrado abierto a hablar este asunto con los grupos para ver si se puede regular "mejor".

Ante el hecho de que no se le impusiera la medalla por entender que pertenece a Puigdemont, Maillo ha indicado que "parece que es un títere en manos de Puigdemont" pero ha recalcado que el que asume las responsabilidades políticas y de gestión si se toma "una decisión ilegal" será Quim Torra. "Puigdemont ya no es presidente y no puede haber dos presidentes, dos gobiernos y dos parlamentos. Solo hay uno, el legal", ha manifestado.

En este sentido, ha subrayado que ya "se sabe perfectamente quién es el presidente de la Generalitat" aunque trate de "disimular" que el presidente es "otro" que le "dicta las órdenes y las instrucciones". "Torra es el responsable y sabe de primera mano que cualquier decisión que tome, él y su Gobierno será responsable de todas y cada una de sus decisiones".

SALUDA LA "RECTIFICACIÓN" DE RIVERA

Además, el coordinador general del PP ha saludado que "rectificación" del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ya que, según ha recordado, estos últimos días había solicitado prorrogar el actual artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

Según ha añadido, la reunión que mantuvo con Mariano Rajoy fue "cordial", a "pesar de las diferencias", porque el líder del partido naranja "puso el énfasis en la necesidad de la unidad de los partidos constitucionalistas". "Me quedo con esa parte en positivo, con esa rectificación, con ese matiz", ha manifestado, para admitir que hay una "sintonía más profunda" con el PSOE en esta materia.

En cuanto a la propuesta del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de actualizar el delito de rebelión en el Código Penal, el 'número tres' del PP ha asegurado que no han hablado de este asunto con los socialistas y que van a esperar a que lo planteen porque no conocen el "detalle" de lo que quieren hacer.

"JUZGAR A TODOS POR EL MISMO RASERO"

Al ser preguntado si España corre el riesgo de que en Alemania les pase lo mismo que en Bélgica -tras rechazarse la extradicion de tres exconsejeros de Puigdemont por un error de forma--, Maillo ha reconocido que están pasando cosas en el ámbito judicial que "son difíciles de explicar" porque en la UE hay un "espacio de confianza y cooperación". A su entender, la euroorden se basa en la "confianza entre Estados" que tienen "un Estado de Derecho y un poder judicial independiente".

"Todos pensábamos que esta euroorden era mucho más automática de lo que parecía. Se necesita una reflexión en torno a esta figura", dicho, para agregar que siguen confiando en la Justicia de "todos los Estados" y esperan "poder conseguir lo que la Justicia española pretende, juzgarlos a todos por el mismo rasero".

En cuanto a si cree que ha faltado diplomacia por parte del Gobierno con esos países, Bélgica y Alemania, Maillo ha resaltado que "ninguno" de los países de la UE ha recibido a Puigdemont ni reconocido ese proceso independentista. "Les ha dado la espalda", ha enfatizado, para subrayar que están hablando de un tema judicial y no de diplomacia.