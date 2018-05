Maillo ve a Sánchez en "una subasta" y pide que aclare qué está pactando para "un Gobierno frankenstein"

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha rechazado este miércoles que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se plantee presentar su dimisión ante la posibilidad de que prospere la moción de censura del PSOE. Tras asegurar que el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, está en una "subasta", le ha emplazado a aclarar qué está "pactando y acordando" con los independentistas "para constituir ese supuesto Gobierno frankenstein".

"Nosotros representamos la estabilidad. Y he escuchado que Rajoy va a dimitir. Nada de eso. Nosotros vamos a seguir manteniendo nuestra postura esta semana y nuestras posiciones", ha declarado Maillo en los pasillos del Congreso antes del inicio de la sesión de control al Gobierno.

Preguntado entonces si está descartado que el presidente del Gobierno pueda presentar su dimisión para evitar la moción, el coordinador general del PP ha recalcado que no "nadie ha planteado eso". "No se puede descartar lo que no se plantea", ha enfatizado, para insistir en que "nunca" se ha planteado esa opción y que el "objetivo" del PP es "seguir gobernando".

SI FRACASA LA MOCIÓN, SE VUELVE A LA "CASILLA DE SALIDA"

Maillo ha afirmado que el secretario general del PSOE está en una "subasta" y le ha instado a aclarar qué está acordando con los partidos independentistas que quieren "romper España" y con los que está manteniendo reuniones "que duran una hora u hora y media".

El 'número tres' del PP ha indicado que si fracasa la moción de censura del PSOE vuelven "a la casilla de salida" en la que estaban la semana pasada, tras la aprobación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado en el Congreso.

"Y veremos el grado de apoyo que se tiene en el día a día", ha manifestado, para añadir que la facultad de disolver las Cortes y convocar elecciones la tiene el presidente del Gobierno. "Desde luego, nuestro objetivo es seguir gobernando", ha resaltado.

Al ser preguntado si están preocupado, Maillo ha admitido que lo que están es "ocupados" en "denunciar" lo que está haciendo Pedro Sánchez y las consecuencias que puede tener en España si sale la censura. Por eso, ha insistido en que Sánchez tiene que explicar qué "diálogos" está llevando con "los independentistas para ese gobierno frankenstein que tanto daño puede hacer a los españoles".

Ante la posibilidad de que haya una segunda moción de censura, el dirigente del PP no ha querido pronunciarse. "Ahí hay una catarata de mociones de censura que, sinceramente no son entendibles. Vamos a paso", ha manifestado.

Maillo ha revelado que el PP está hablando con los partidos para "convencer a todos" de que "no es una buena solución" tener a Pedro Sánchez en La Moncloa. De hecho, ha dicho que espera que los 'barones' socialistas "alcen la voz, igual" que lo hicieron en 2015 y 2016 contra Pedro Sánchez.