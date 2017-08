Maillo afirma que Rivera teme a Rajoy como candidato y cree que para limitar mandatos hay que reformar la Constitución

El coordinador general del PP y responsable de Organización, Fernando Martínez-Maillo, ha asegurado este jueves que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, tiene "miedo" a una nueva candidatura del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recordando que una limitación de mandatos "exige" reformar la Constitución

En declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, Martínez-Maillo se ha quejado de que Rivera anunciara en el pleno extraordinario del miércoles en el Congreso --en el que Rajoy estaba llamado a comparecer por la trama 'Gürtel'-- una propuesta de ley para la limitación de mandatos, recordando que "esa propuesta está incluida en el acuerdo" de investidura.

Además, ha asegurado que, para llevarse a cabo, sería necesaria una reforma constitucional porque "la ley por sí misma no sería suficiente". En ese sentido, ha alegado que no lo dicen ellos "sino los juristas": "En las democracias parlamentarias no existe limitación, existe en las presidencialistas", y ha añadido que "nadie discute que Alemania es un país democrático con un nivel alto de transparencia y regeneración".

Así, ha afirmado que, a su juicio, "cuando Rivera habla mucho de esto (limitación de mandatos)" lo que le ocurre es que "tiene cierto miedo al Rajoy candidato", garantizando que, en caso de ocurrir, "ni siquiera tendría carácter retroactivo", por lo que no afectaría a una nueva candidatura del líder 'popular'.

UNA PÉRDIDA DE TIEMPO

Por otro lado, preguntado sobre una posible ventaja de Rajoy en el Congreso --al ser la presidenta Ana Pastor (PP)--, éste ha opinado que le parece "sorprendente" y que su comparecencia de ayer fue "una pérdida de tiempo".

"Hacía tiempo que el Parlamento no estaba tan lejos de la realidad, y ha sido culpa de la oposición", ha señalado, insistiendo en que las "prioridades" de la ciudadanía no son "hechos de hace 20 años" sino cuestiones como la seguridad, el desafío soberanista en Cataluña o la economía.