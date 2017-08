Maíllo: No habrá ni un 1-O ni otro 9N aunque Puigdemont no deje de provocar

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha advertido hoy de que ni habrá referéndum soberanista en Cataluña el 1 de octubre ni habrá un nuevo 9N -la consulta celebrada en 2014- ni un proceso independentista, por mucho que quienes lo quieren estén en la "provocación permanente".

En una entrevista con EFE, Maíllo ha señalado que en el Gobierno y en el PP son "conscientes" de esa estrategia del presidente catalán, Carles Puigdemont, y de los independentistas de "provocar" y buscar el "enfrentamiento" en todo momento.

Una estrategia que, ha recalcado, no les va a servir, porque el Gobierno está respondiendo siempre con la misma actitud, de "firmeza y moderación".

"No va a haber proceso independentista y los que lo están promoviendo lo saben", de ahí que estén en plena "huida hacia adelante" buscando dicha provocación, ha señalado Maíllo.

También sabe "perfectamente" el soberanismo catalán, ha añadido, que "no va a haber ni un 1 de octubre ni un 9N", en alusión a que no se repetirá una jornada como la de aquella consulta de 2014. "No va a haber ninguna de las dos cosas", ha advertido.

El 'número tres' de los 'populares' ha recordado que en comparación con el momento en que se celebró la consulta del 9 de noviembre de 2014, hay más mecanismos de protección de la legalidad.

Ha señalado así que la reforma del Tribunal Constitucional, que fue "promovida solo por el PP", ha creado dichos mecanismos para amparar la legalidad "mucho más eficaces de los que había antes".

En este momento, ha señalado el coordinador general del PP, hay que quedarse "con el valor de la ley y con la fortaleza de las instituciones".

Y ha subrayado que lo que está expresando en voz alta el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es "lo que dice la ley" y "lo que dice la Constitución".

Rajoy "tiene de su lado no sólo la razón, también la legalidad, y todas las instituciones del Estado están actuando precisamente para defender esa legalidad", ha añadido Maíllo, para quien el presidente del Gobierno está también "defendiendo a los catalanes" de aquellos que plantean la división y el enfrentamiento.

Para el dirigente popular la mejor estrategia del Ejecutivo es la de no adelantar acontecimientos.

Tras recordar que cada vez que desde Cataluña se ha tomado una decisión ilegal "se ha recurrido", Maíllo ha señalado que la actuación del Gobierno no se ha limitado a la acción-reacción.

Y ha citado así las medidas para tratar de impedir que el independentismo utilice para su causa fondos que se deben destinar a la educación o la sanidad.

En cualquier caso ha insistido en no adelantar acontecimientos y ha reiterado que hay que dar un "mensaje de confianza al conjunto de los ciudadanos de que no va a haber referéndum, no va a haber proceso independentista". "Y los que lo están promoviendo lo saben", ha añadido.

Fernando Martínez-Maíllo ha negado por otra parte que esté fracasando la estrategia del Gobierno que encabeza la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, de presencia permanente en Cataluña. Al contrario, ha subrayado, está teniendo "mucho éxito".

"Antes nos criticaban precisamente porque no teníamos una actitud de acercamiento con la sociedad catalana", ha dicho el dirigente popular, para quien la "cercanía" del Gobierno está siendo "bien vista" por los catalanes.

Mientras "lamentablemente" la Generalitat no quiere negociar "nada que no sea la independencia", el Gobierno sí tiene abierto el diálogo con "todos los sectores sociales de Cataluña, los empresarios, los sindicatos y la sociedad civil en definitiva".

Tras reiterar que si el planteamiento de la Generalitat es hablar de independencia "no hay diálogo que valga", ha insistido en que el Gobierno ha tendido, tiende y tenderá la mano. "Lo vemos hoy y lo veremos a partir del 1 de octubre", ha añadido.

El 16 de septiembre Mariano Rajoy clausurará la escuela de verano del PP, que este año se celebra en Cataluña a dos semanas de la fecha prevista por los soberanistas para el referéndum.

Maíllo enmarca la presencia de Rajoy en Cataluña dentro de la normalidad y no como señal de "alarma" ante la cercanía de la consulta. Además, ha recalcado, la presencia del PP en esa comunidad va a ser, "como ha sido hasta ahora, constante".