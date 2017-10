Maillo avisa a Puigdemont que el Estado de Derecho no admite "amenazas, chantajes ni ambigüedades"

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha advertido este jueves al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que el Estado de Derecho no admite "ni ambigüedades, ni chantajes ni amenazas" y ha señalado que ha contestado con "más ilegalidad y más desobediencia" al requerimiento que le había dado el Gobierno para saber si declaró o no la independencia el pasado 10 de octubre. Además, le ha recriminado que apele a a un "diálogo tramposo" porque no está dentro de la ley sino que está basado en sus propias reglas.

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa en la sede del PP para valorar que Puigdemont haya respondido al requerimiento del Gobierno reiterando su oferta de diálogo sobre Cataluña y planteando la posibilidad de que se declare la independencia: "El Parlament podrá proceder a votar la declaración formal de la independencia que no votó el 10 de octubre", ha dicho en su carta el presidente catalán.

En este sentido, Maillo ha calificado de "plenamente insatisfactoria" la respuesta de Puigdemont, quién está dando por "valido" que el pueblo catalán decidió la independencia, lo que es una "auténtica falsedad", al tiempo que "desoye" las decisiones del Tribunal Constitucional sobre el referéndum y la ley que lo amparó. "Contesta con más ilegalidad y más desobediencia. Ésa es la forma de entender el diálogo", ha proclamado.

Es más, el dirigente del PP ha denunciado que el presidente catalán amenace con "votar la declaración de independencia" y le ha advertido de que el Estado de Derecho y sus instituciones "no admiten ni ambigüedades, ni amenazas ni muchos menos chantajes". Según ha añadido, se le pidió claridad y ha optado por la "ambigüedad", ante la necesidad de "certezas" apuesta por la "incertidumbre" y se le emplaza a volver a la legalidad y sigue en la "desobediencia".

"UN DIÁLOGO TRAMPOSO"

El coordinador general del PP ha indicado que Puigdemont apela a un diálogo "tramposo" porque está basado en sus propias reglas con el único objetivo de conseguir la independencia. "No es un diálogo dentro de la Constitución y la ley", ha enfatizado, para agregar que el Parlamento catalán "lleva más de un mes secuestrado" y sin poder preguntar al presidente de la Generlitat. "Ésta es la estrategia del independentismo, tapar la boca al discrepante", ha exclamado.

Ante esta situación, Maillo ha defendido que el Gobierno de Mariano Rajoy tiene que "actuar" tomando medidas en el Consejo de Ministros extraordinario que ha anunciado para este sábado y que después elevará al Senado. En este punto, ha saludado el apoyo del PSOE y Ciudadanos a la estrategia del Ejecutivo porque es "muy buena noticia" que los tres partidos constitucionalistas estén juntos en la respuesta al "desafío mayúsculo" a la democracia y al Estado de Derecho.

Tras subrayar que ante este reto hay que dar una respuesta "firme" y desde la "unidad", Maillo ha afeado al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que se hayan echado "al monte", sacando su perfil independentista.

El dirigente del PP ha afirmado que los "responsables únicos" de todo lo que está pasando en Cataluña y de que se vaya a aplicar el artículo 155 de la Constitución son el presidente de la Generalitat, su vicepresidente Oriol Junqueras y su socios de Gobierno, dado que el Ejecutivo está "cumpliendo con su obligación desde la prudencia, la tranquilidad y la firmeza".

¿SE PARALIZARÁ EL 155 SI SE CONVOCAN ELECCIONES?

Al ser preguntado si se mantiene el ofrecimiento del Gobierno de paralizar la aplicación del artículo 155 si se convocan elecciones, Maillo ha dicho que esa oferta él en público no la ha "escuchado en ninguna parte". "Es evidente que la facultad de convocar elecciones la tiene el señor Puigdemon hasta que deja de tenerla", ha apostillado.

En cuanto a si esa intervención del Gobierno en Cataluña debe ser total o gradual, Maillo ha pedido esperar al sábado para ver cuáles serán las medidas concretas del Ejecutivo, si bien ha señalado que son conscientes de que en la sociedad española haya "inquietud" ante lo que está sucediendo en Cataluña.

"Queremos dar respuesta a esa inquietud y la vamos a dar", ha dicho, para insistir en que se sienten "reconfortados" al contar con el apoyo de PSOE y Ciudadanos en las medidas que se van a tomar. "Se está haciendo lo correcto y pido ese margen de confianza y de apoyo al Gobierno en esta difícil y dura tarea porque la magnitud del desafío es prácticamente desconocida en España en 40 años de democracia", ha manifestado, para subrayar que se necesitan políticos y partidos que estén "a la altura del desafío".

PIDE COMPRENSIÓN A LA CIUDADANÍA

Igualmente, el coordinador general del PP ha pedido a la sociedad española ese "grado de entendimiento y compresión" con las medidas que tomará el Ejecutivo, que, según ha dicho, está haciendo "lo correcto en un momento muy complicado y duro, pero con tranquilidad, moderación y dentro de la ley". "Cuando se hace dentro de la ley, también hay unos plazos que son ineludibles", ha exclamado.

Después de que Albert Rivera haya defendido un pacto previo entre los partidos que cumplen la ley para formar después de las elecciones un gobierno transversal, Maillo ha señalado que ahora están en las medidas que se van a tomar y que "cada día tiene su afán". En su opinión, no procede ahora mismo hablar de elecciones porque "no hay eso a la vista en estos momentos".