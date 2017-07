Maillo (PP) defiende investigar cómo se financia ADADE y quién paga a sus abogados

El dirigente del PP ha acusado a ADADE de convertir la declaración como testigo de Mariano Rajoy en la Audiencia Nacional por el 'caso Gürtel' en un "juicio político", en el que sus abogados vestían "togas rojas" en vez de negras. En su opinión, es una organización "cuasi política" que trabaja al "dictado" del Partido Socialista.

Maillo ha asegurado a Europa Press que esa asociación de abogados lleva personada desde el año 2010 en el procedimiento abierto por Gürtel y ha añadido que ese abogado debe "costar bastante". Por eso, ha dicho que sería "razonable" conocer cómo se financia y quién ha pagado a sus abogados en los últimos siete años.

Además, el responsable de Organización del PP ha afirmado que ADADE no está personada en ningún procedimiento que no sea contra el Partido Popular, algo que ha calificado de "relevante" porque ejerce la acción popular de una manera "dura" y "feroz" contra el PP cuando debería representar al conjunto de los ciudadanos.

Por todo ello, ha insistido en que sería "bueno" que esta asociación explicara cuál es su modelo de financiación para que no puedan pensar "mal". De hecho, ha indicado que en la web de ADADE no han encontrado datos sobre sus cuentas y parece no estar actualizada desde 2004.

URGENTE REGULAR LA ACUSACIÓN POPULAR

Igualmente, el coordinador general del PP ha defendido regular la acción popular tras el "juicio político" y el "show" que, a su juicio, "montó" ADADE y las acusaciones del PSOE durante la declaración de Rajoy en la Audiencia Nacional.

"La comparecencia de Rajoy en cuanto a su contenido final resultó innecesaria porque no se aportó nada nuevo y se convirtió en un juicio político promovido por el PSOE", ha manifestado Maillo en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

Así, ha indicado que en esa sesión en la Audiencia Nacional se vieron "excesos" por parte de las acusaciones al interrogar por cuestiones que tenían "poco o nada" que ver con lo que se está enjuiciando, que son las campañas electorales de Pozuelo y Majadahonda en 2003. Por eso, ha recalcado que es "urgente" regular la acción popular.