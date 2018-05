Maillo (PP): "Ni estamos para mociones, ni para elecciones, ni para congresos extraordinarios del partido"

En declaraciones a la SER recogidas por Europa Press, Maillo ha explicado que ha "hablado mucho con gente del PP y nadie" le ha "planteado" la necesidad de organizar un congreso extraordinario. "Hay un cierre de filas evidente", ha comentado.

En cuanto al futuro del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado que "evidentemente, no" se plantea dimitir, "no tiene ninguna intención y además, no debe" porque es quien ha ganado las últimas elecciones.

Maillo critica que "existe una reacción exagerada y desproporcionada por una sentencia que no se han leído" quienes ahora cargan contra el Ejecutivo. "Pedro Sánchez presentó una moción casi con nocturnidad, sin haberla consultado con nadie, ni si quiera haberla negociado y ahora tiene que buscar apoyos y se lo ha pedido a todos. Creo que es una irresponsabilidad", ha zanjado.