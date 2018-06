Maillo (PP) revela que Rajoy tenía la decisión tomada porque "era el momento": "No se veía como líder de la oposición"

"Me dijo que era el final y que daba paso, que era el momento de poner fin a casi 40 años de servicio a España. Que no se veía como líder de la oposición, que le entendiéramos. Fue una conversación muy larga, muy intensa, en la que siempre tuve la idea de que lo tenía muy claro", ha explicado en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.

Maillo afirma que por eso, no intentó convencerle, porque tenía la decisión "muy bien tomada y era no sólo política, también personal", así que había que "acatarla". Sí compartieron reflexiones sobre el hecho de que salía de Gobierno por una moción de censura en el Congreso, no porque los ciudadanos le hubiesen quitado el apoyo en unas urnas.

En su opinión, esta moción "en todo lo negativo" tiene cosas "positivas", entre las que ha destacado que "ha tocado la tecla del orgullo de ser del PP". Según ha afirmado, entre el viernes y el lunes la sede central del partido recibió "500 llamadas" y "mucha gente está volviendo al PP". "Eso se ha producido porque ha sido de una manera muy traumática y muy injusta y está produciendo el efecto contrario", ha señalado.