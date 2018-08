Maíllo (IU): "Con las devoluciones en caliente vence la extrema derecha aunque gobierne el PSOE"

"La devolución a Marruecos de estas personas sin ningún tipo de consideración es que vence la extrema derecha aunque gobierne el PSOE", ha asegurado.

En declaraciones a los periodistas en Almería tras el acto solemne de homenaje a los Mártires de la Libertad, conocidos como 'Los Coloraos', Maíllo ha instado a las "fuerzas progresistas" a "ser audaces" para avanzar hacía un país democrático "que integra, que incluye y que quiere formar parte de una Europa que asiste y que regula".

Ha apelado también a la "memoria" de todos para recordar a los que "se tuvieron que ir de este país por razones políticas y económicas" y ha pedido un debate "riguroso, que no engendre miedo y en que no se abra paso una extrema derecha que está crecida y ante la que tenemos que ser contundentes".

Maíllo ha criticado también "la incapacidad" del Gobierno andaluz para atender a los menores inmigrantes no acompañados que están llegando a las costas andaluzas y lo ha achacado "a la dejación" de responsabilidades de la presidenta, Susana Díaz, "quien ha permitido un deterioro de la red de centros".

"No hay que olvidar que la Junta ha amortizado las plazas de quienes eran trasladados o se jubilaban pero no puede haber excusas para no atender a los menores. Sobre eso no hay tregua", ha advertido.

Ha instado, en esta línea, al Gobierno andaluz a "atender como es debido" a menores "que siendo menores no son ni marroquíes, ni españoles ni de Mali, no tienen nacionalidad" porque no se "puede permitir el lujo de lo contrario".

"Hay que atenderlos y, al día siguiente, negociar con el resto de comunidades autónomas y el Gobierno central para su distribución en diferentes centros siempre prevaleciendo sus derechos fundamentales", ha concluido.