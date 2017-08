Maíllo (IU), "escéptico" ante el acuerdo de Podemos en C-LM porque García-Page "es lo más susanista que hay en el PSOE"

En una entrevista con Europa Press, Maíllo ha rechazado que se pueda pensar que el PSOE ya es otro porque haya ganado las primarias Pedro Sánchez porque, "a pesar de que se ha producido un trasvase simbólico de la militancia socialista, hay que ver en lo concreto si ese cambio se produce".

Y es que, como ha recordado, "Sánchez fue el autor de la estrategia del achique de espacios que impidió que hubiera un gobierno alternativo tras las elecciones del 2015 al cerrar un pacto con Cs y con eso intentar engatusar a IU y a Podemos".

Así las cosas, y ante el acercamiento que está experimentando, tras su reelección como secretario general del PSOE, Pedro Sánchez y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, Maíllo ha dicho no entender "esas dinámicas". "Me despistan esos cambios de tercio que se dan porque en la cultura política de IU no la tenemos, tenemos una cultura vinculada a hacer un debate amplio y cuando definimos una estrategia seguimos con ella", ha abundado.

Entretanto, ha cuestionado que Podemos entre en el Ejecutivo de Castilla La Mancha porque García-Page "es lo más susanista que puede darse en el ámbito del PSOE, y que ese sea el reflejo de lo nuevo me genera mucho escepticismo".

Tras recordar que IU apuesta por conformar una alternativa al PSOE y al PP, el líder andaluz ha señalado que el presidente castellanomanchego "no solo no simboliza ningún tipo de alternativa, sino que representa lo más rancio del apuntalamiento del bipartidismo español".

"Que se empiece por ahí por Podemos, me da cierto escepticismo", ha insistido Antonio Maíllo, antes de advertir de que IU no contribuirá en la construcción de ese bloque histórico para que "al final sea para eso" pues este bloque debe ser "alternativa a los García-Pages y a las Susanas Díaz del PSOE".

Y también, ha agregado, "esa alternativa tiene que arrastrar al PSOE a posiciones de impugnación de un modelo neoliberal en el que han estado implicados y que tienen que desvincularse para construir ese bloque histórico".

Maíllo ha asegurado así que IU no va construir un bloque histórico "para hacer lo mismo que hacía el PSOE, para jugar a los muñecos que no nos avise porque no vamos a estar".

En cuanto al debate que este asunto ha suscitado en Podemos Andalucía, el coordinador general de IULV-CA ha considerado que los de Teresa Rodríguez han mantenido una posición "bastante trasversal" pues "hay un amplio consenso de reivindicación de un proyecto con un arraigo profundamente andaluz en el que IU está cómoda y se siente protagonista por legitimidad histórica".

"La historia de IU es la historia de la reivindicación de un proyecto profundamente andaluz y de reinvención de España a partir de un empoderamiento andaluz", ha explicado antes de apuntar que en ese espacio, "hegemonizado tanto en Podemos como en IU, nos sentimos cómodos para elaborar una alternativa al PSOE, no para pactar en dos años un gobierno con el PSOE".