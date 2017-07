Maíllo (IU) acusa a Moreno (PP) de pedir levantar la suspensión de las 35 horas "por supervivencia"

En una entrevista con Europa Press, Maíllo ha advertido de que Moreno ha planteado esa postura porque "sabe que en esta batalla tiene todas las de perder" ya que "es impresentable que el Gobierno central haya pedido la suspensión cautelar del decreto cuando plantea la recuperación de la jornada de 35 horas para el Presupuesto del 2018".

Por eso, cree que el PP-A entiende que "la única forma de supervivencia es reclamar un posicionamiento frente a las 35 horas en clave andaluza frente a esa suspensión del TC".

De la misma manera, Maíllo ha criticado que el PSOE-A, con el decreto que ahora ha sido suspendido cautelarmente por el TC una vez que ha admitido a trámite el recurso que presentó el Gobierno central contra el mismo, "adoptó una posición política en la que plantaba batalla al Gobierno central a sabiendas de que podía perderlo y a coste cero en términos de desgaste político".

Asimismo, ha considerado "una torpeza" del PP, y reflejo de su "obsesión" con Andalucía, que haya sido "incapaz de plantear un recurso ante el TC sin suspensión cautelar", más "a sabiendas del daño real que puede provocar sobre todo en la sanidad y la educación pública". Ha advertido de que la suspensión cautelar del decreto deja en el aire la contratación de 2.440 profesores para el próximo curso escolar.

Y en este escenario, "el PP-A dice que sí pero no". "Si es sincero en lo que plantea vemos que manda poco en Madrid, y si no manda poco es que hace un discurso en Andalucía para amortiguar el daño de la decisión del Gobierno, aunque no es lo suficientemente contundente con el Ejecutivo de Mariano Rajoy para exigirle que solicite al TC que no suspenda cautelarmente la entrada en vigor de ese decreto".

Asimismo, el líder andaluz de IU ha avisado de que esta situación ha puesto de manifiesto que "hay un PSOE-A que se fortalece en su antagonismo ante el PP en hechos secundarios" y que "no le importa lanzarse a una batalla que sabe que puede perder mientras no afronta batallas importantes de desarrollo estatutario frente el Gobierno del PP".

"Exigimos que el Ejecutivo andaluz afronte batallas con el Gobierno central, no solo las que podamos asumir que se pierden, sino también las que estamos dispuesto a ganar porque nos asiste el Estatuto de Autonomía", ha abundado Antonio Maíllo.