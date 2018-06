Magdalena Valerio: "¿Algo bueno que haya hecho Rajoy? Marcharse y pasar página"

Valerio se ha expresado así en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, después de ser preguntada por Rajoy y su etapa al frente del Ejecutivo. "¿Qué ha hecho bueno? Marcharse y pasar página, porque en la vida hay que saber llegar y tener la grandeza de saber marcharse a tiempo", ha señalado.

Pese a las discrepancias, la ministra ha reconocido que Rajoy "es un hombre con servicio de Estado" y "un parlamentario con mucha retranca". "Hace muy divertidos los debates parlamentarios, hay que reconocerlo", ha añadido.

UN ARTÍCULO "IMPRESENTABLE" E IMPROPIO DEL SIGLO XXI

Por otro lado, Valerio se ha referido a un artículo en el periódico ABC en el que se hablaba de ella en términos, a su juicio, impropios del siglo XXI. "No había leído el artículo porque el viernes me fui del Ministerio con unos tochos bastante potentes. Tenía mucho que empollarme", ha reconocido.

La ministra ha continuado explicando que finalmente pudo leer la pieza en la que se hablaba de ella como una "extremeña de buen físico, de ojos penetrantes y chasis de aquí te espero". "Me pareció alucinante, impresentable", ha lamentado.

No obstante, lo que más le importa no es lo que dicen de su físico, sino la referencia al cáncer que superó hace unos años. "Tuve una enfermedad muy grave: lo que me preocupa es que alguna mujer se pueda sentir ofendida con esos comentarios, que me suenan a algo viejuno", ha remachado.