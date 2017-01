Maestre arremete contra el Gobierno y su política de refugiados: "Hay un cierto juego de escaqueo y es un poco triste"

"El Ministerio nos da unas explicaciones formales que no se adecúan a lo que nosotros en su momento le pedimos y era que consiguieran un salvoconducto urgente para venir a Madrid unas personas con unas necesidades urgentes", ha explicado a Europa Press, recordando que de momento sólo ha llegado una de estas personas, que ya ni siquiera está en Madrid porque se la ha dejado con el grupo con el que llegó a España para no apartarle.

En su opinión, el Ministerio ha tratado de dar "todas las vueltas que ha podido" haciendo, cree, "politiquería con una cuestión tan seria como la vida y la salud de personas que vienen huyendo de la guerra".

"Nosotros como Ayuntamiento de Madrid y como parte de la red de Ciudades por el Cambio en todo el Estado hemos sido punteros en exigir lo que el Ministerio no estaba haciendo, que era cumplir con sus compromisos internacionales y con la UE", ha subrayado.

A juicio de Maestre, hay un "cierto juego" de escaqueo para que el Ayuntamiento de Madrid no pueda cumplir lo que ha dicho que quería hacer: "tratar a la gente que está huyendo de la guerra...". "Y es un poco triste porque es uno de los temas más graves de esta época y da un poco de pena que nuestras instituciones estatales y nuestro Gobierno no estén a la altura", ha sentenciado.

Maestre confía en que, "si todo va bien", a finales de enero llegue un segundo grupo donde vendría parte de esas personas enfermas que necesitan "urgentemente tratamiento" y que ya reclamaron su llegada a España.

PLANES PARA 2017

Además de continuar con su trabajo en esta línea, 2017 es un año en el que el Ayuntamiento abordará el Foro por la Paz o el avance de mejora de la movilidad en el centro de la ciudad porque una de las "cuestiones fundamentales que todos los gobiernos locales tienen encima de la mesa es la transformación urbana".

Como ha explicado, hay un conjunto de intervenciones para el centro de la ciudad que están presupuestadas para este año, "por eso es tan urgente" que aprueben los presupuestos "cuanto antes", que tiene que ver con el Área de Prioridad Residencial (APR) de Centro y con "muchas intervenciones puntuales para hacer del centro de la ciudad de Madrid un lugar bastante más increíble del que es ahora".

Otro eje prioritario es la construcción de vivienda pública, "que hacía años que no se construía", y la limpieza, donde defiende que ya han dado "muchos pasos". "Hay un mantra repetido y también probablemente una percepción que no tiene por qué ajustarse necesariamente a la realidad...", ha sostenido la portavoz municipal.

Según ha indicado, la limpieza "ha mejorado en Madrid", lo cual no significa que sea "satisfactoria" porque creen "que se puede hacer más", pero sí entiende que han "dado pasos que tienen que ver básicamente con que haya más presupuesto y más personal limpiando la ciudad". "Queremos que se siga notando, y este año terminemos con una ciudad mucho más limpia", ha dicho.

Maestre también se ha referido a las reuniones de la mesa técnica, que tiene como "potencialidad" que están todos los actores implicados: "la limpieza de Madrid no depende sólo del Ayuntamiento de Madrid sino de las empresas que reciben dinero público por limpiar la ciudad", ha recordado.

"Nosotros asumimos nuestra parte, las empresas la suya y la ciudadanía también porque cada uno de los papeles que se tiran al suelo en realidad debería invalidar para que alguien se quejara de la limpieza de la ciudad, cosa que por otra parte no sucede", ha manifestado.

El plazo que se dan no es tanto con las empresas sino con ellos mismos y está "bastante segura" de que de la mesa "saldrán unas conclusiones interesantes", que el Gobierno municipal "aplicará" pero "tiene que haber una responsabilidad de cada uno", ha remarcado la portavoz.

OBRAS DE ACCESO A LA PEINETA

También será el año en el que se lleven a cabo las obras de acceso a La Peineta, con el objetivo de que estén listas para agosto, con la llegada del Atlético de Madrid al estadio. "Nuestra voluntad es que para agosto esté hecho, por lo que las obras tienen que empezar ya", ha explicado.

Este mes o el que viene también tendrá lugar la aprobación de la comisión sobre la M-30. Van a intentar que llegue al pleno de enero, pues es un tema que quieren llevar con "premura", sobre todo, teniendo en cuenta el último informe de la Cámara de Cuentas cuyas conclusiones "refuerzan lo que era vox populi en Madrid, que aquello se hizo mal".

Otro de los temas a resolver es el de las 'cundas' en el centro de la ciudad. Es una "cuestión muy compleja", ha explicado, porque si bien se planteó un autobús para trasladar a los toxicómanos y pasó el tema por el pleno, luego se ha visto que "tenía importantes complejidades para los vecinos de Arganzuela pero también para los del lugar final del autobús, que también tiene derechos que tienen que ser tenidos en cuenta".

"En realidad, no se trata tanto de solucionar el problema apartándolo de nuestra vista sino haciéndolo desaparecer en sentido literal. No es solo una cuestión de movilidad sino de que no haya personas con este tipo de adicciones en la ciudad de Madrid", considera Maestre, que ha explicado que "hay que buscar consensos con todos los vecinos implicados, los distritos implicados" y es una "tarea que va despacio pero que va".