Maduro apoya restablecer a los embajadores entre Venezuela y España si hay respeto

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se mostró hoy de acuerdo en que se restablezcan los embajadores entre su país y España, pero dijo, "si hay respeto en las relaciones políticas y diplomáticas entre los Gobiernos".

"El viceministro de Relaciones Exteriores para Europa Yván Gil tuvo una reunión en la Cancillería española (...) allí se habló de restablecer los embajadores (...) yo lo digo aquí en el programa 'Con el Mazo Dando': estoy de acuerdo que los embajadores vuelvan a las capitales, pero si hay respeto", dijo Maduro.

España y Venezuela reconocieron hoy la conveniencia, pese a "las discrepancias y visiones profundamente divergentes", de "normalizar un diálogo bilateral" debido a los importantes vínculos que hay entre ambos países, según señaló hoy en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores español.

En ese sentido, el presidente venezolano hizo un llamamiento al jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, para "arreglar" la situación, porque está "de acuerdo" con que se restablezcan los embajadores.

"En base al respeto todo es posible, yo no me meto en los asuntos internos de España, en su crisis social, en la crisis económica, en la crisis de Cataluña (...) sé mucho de España, pero bastante de España, no me meto en la situación ¿por qué el gobierno de España se tiene que meter en la situación de Venezuela?", apuntó.

Maduro aseguró que cree en la diplomacia, en la palabra y en el diálogo como vía de entendimiento, pero indicó que mantendrá la "denuncia permanente" sobre las posiciones del Gobierno español contra Venezuela.

En enero pasado, las relaciones entre España y Venezuela se enturbiaron a raíz de las sanciones acordadas por la Unión Europea contra siete altos funcionarios venezolanos.

El 25 de ese mes el gobierno venezolano declaró persona no grata al embajador español en Caracas, Jesús Silva Fernández, por las "continuas agresiones y recurrentes actos de injerencia" del gobierno español en los asuntos de Venezuela, y le dio un plazo de 72 horas para abandonar el país.

Al día siguiente el gobierno español hizo lo mismo con el embajador de Venezuela en Madrid, Mario Isea.

Durante la tarde de este miércoles, el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe de España, Fernando García Casas, y el viceministro para Europa del Gobierno de Venezuela, Yván Gil, mantuvieron un encuentro en el que abordaron el estado actual de las relaciones bilaterales.

En la reunión Gil entregó a García Casas una carta del canciller venezolano Jorge Arreaza dirigida al ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, Alfonso Dastis.