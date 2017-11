Maduro censura campañas de manipulación en España: "Tienen miedo de que los pueblos oprimidos se alcen contra el poder"

"Llenan de veneno con las campañas de manipulación en España contra Venezuela. Nos tienen miedo; le tienen miedo a que en España haya una revolución popular profunda y esos pueblos explotados y oprimidos de España se alcen contra el poder de la burguesía y la oligarquía española. Nos tienen miedo", ha asegurado el presidente venezolano.

Durante la celebración del centenario de la revolución bolchevique, Maduro se ha referido así a las "campañas de manipulación" en España en alusión a la entrevista "candela" que el periodista de La Sexta Jordi Évole le realizó recientemente: "Lo que le faltó fue pegarme; de 100 preguntas, 98 fueron veneno puro".

"Él trató de ser lo más respetuoso pero yo sé que siempre tomaron en burla por allá por esos mundos. Pero me sabe a casabe --expresión venezolana equivalente a 'no me importa-- la burla de ellos", ha señalado Maduro, que ha defendido que en Venezuela se ha llevado a cabo una "profunda revolución espiritual, una profunda revolución de la fe, una profunda revolución de la creencia en nosotros mismos".