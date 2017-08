Madrid guarda silencio por el terrorismo en Cataluña con sus calles blindadas

Vecinos, políticos e instituciones de la Comunidad de Madrid han rendido hoy homenaje a las víctimas de los atentados yihadistas en Cataluña con minutos de silencio y aplausos en su recuerdo, en un día en el que algunas calles de la capital se han blindado con maceteros y bolardos como medida de prevención.

Tras los atentados yihadistas perpetrados en Cataluña en las últimas horas, el Ayuntamiento de Madrid, a petición del Ministerio del Interior, comenzó a colocar estos elementos en diversas calles que por motivos de seguridad no se han querido concretar, aunque según ha comprobado Efe algunas de ellas están situadas en las vías comerciales más concurridas de la capital, como la céntrica calle de Preciados.

Este tipo de blindaje especial de seguridad se aplicó por primera vez en Madrid durante las pasadas Navidades, como elemento de prevención tras el atentado de Berlín del 19 de diciembre en el que un camión irrumpió en un mercadillo y mató a doce personas.

Sin embargo, las instituciones y los partidos madrileños han llamado a la calma y han pedido no retroceder en la determinación de construir sociedades libres en los minutos de silencio que se han sucedido a las 12.00 horas de hoy en los ayuntamientos de la región y la sede del gobierno autonómico, además del resto de instituciones y centros laborales.

La presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, ha transmitido hoy "un mensaje de tranquilidad", ha destacado que Madrid es "una ciudad segura" y ha instado a "tener confianza" en las medidas adoptadas por el Ministerio del Interior.

"No podemos vivir con miedo ni cambiar nuestros hábitos de vida. Hay unos dispositivos de seguridad que están funcionando y van a seguir funcionando y no podemos entrar en lo que los terroristas quieren que es expandir, difundir ese terror y hacernos vivir con miedo, eso no lo van a conseguir", ha ensalzado la presidenta de la comunidad.

En la concentración, a la que han acudido cientos de personas que han emitido un largo aplauso tras el minuto de silencio, Cifuentes ha estado acompañada por el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto y el director general de la Policía Nacional, Germán López, además de representantes de todos los partidos en la Asamblea de Madrid, que han coincidido en su condena a los atentados y en su petición de unidad.

Del mismo modo, en la sede del Ayuntamiento de Madrid, su alcalde en funciones, Ignacio Murgui, ha guardado silencio por Barcelona acompañado por los portavoces de la oposición, trabajadores y representantes sindicales.

"Vamos a mantenernos firmes en nuestra determinación de seguir construyendo sociedades libres, diversas y habitando ciudades en las que vivamos en común. No vamos a retroceder un milímetro en ese empeño", ha ensalzado Murgui.

En respuesta a la llamada de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), las concentraciones se han sucedido a las puertas de numerosos ayuntamientos madrileños, entre ellos Alcorcón, Leganés, Alcalá de Henares, Boadilla o Tres Cantos. También universidades madrileñas han mostrado su dolor por el atentado.

Esta noche, la fuente de Cibeles y el palacio homónimo se iluminarán hasta el amanecer con los colores de la bandera de Barcelona -blanco, rojo y amarillo- como gesto de repulsa por los atentados perpetrados en Cataluña, en el segundo ataque yihadista que sufre España tras el 11 de marzo de 2004.

Hasta el momento, catorce personas han fallecido por los dos atentados registrados en las últimas horas en Cataluña.

Ayer por la tarde, una furgoneta arrolló a los peatones que se encontraban en La Rambla de Barcelona minutos antes de las cinco de la tarde, provocando un saldo de trece muertos y un centenar de heridos, muchos de ellos de gravedad.

Esta madrugada, los Mossos d'Esquadra abatieron a cinco terroristas que protagonizaron otro atropello masivo en el Paseo Marítimo de Cambrils, dejando en este caso seis heridos, de los cuales ha fallecido una mujer que estaba ingresada en el hospital Joan XXIII de la localidad.